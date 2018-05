BRYLLUPET: Paret giftet seg i St. George's Chapel i Windsor Castle. Etter vielsen, og det berømte kysset, gikk turen gjennom Windsors gater i åpen vogn trukket av hester. Foto: Yui Mok / TT NYHETSBYRÅN

Slik blir Harry og Meghans første tid som nygifte

Publisert: 20.05.18 13:10

Prins Harry og Meghan Markle er klare for å starte sitt nye liv som hertug og hertuginne av Sussex. Dette er noe av det som venter paret fremover.

Etter gårsdagens minneverdige prinsebryllup i Storbritannia er det store spørsmålet hva som er veien videre for det nygifte paret, prins Harry og Meghan Markle.

Tidligere i mai kunngjorde paret at de utsetter bryllupsreisen for å heller gå rett tilbake på jobb.

Hagefest

Ifølge britiske Telegraph blir parets første offisielle begivenhet som ektepar allerede tirsdag 22. mai, bare tre dager etter bryllupet. Da inviterer Buckingham Palace til hagefest i anledning prins Charles 70-årsfeiring.

Prins Charles fyller år i november, men allerede til uken skal det feires i palasshagen. Ifølge den britiske avisen står 6000 personer på gjestelisten til festen, deriblant 400 av organisasjonene prins Charles støtter, samt 20 personer med militære tilknytninger.

Blant navnene på gjestelisten er også personer fra nødetatene som var blant de første som rykket til Manchester Arena, da det kom melding om en eksplosjon under en Ariana Grande konsert, mai i fjor .

Bryllupsreise

Etter hagefesten skal paret på bryllupsreise, men hvor og når hertugen og hertuginnen skal reise er ennå ikke kjent.

Flere britiske medier har spekulert på at paret kommer til å sette kurs mot Afrika og enten feriere i Namibia eller Botswana, som var parets første feriedestinasjon.

Mirror spekulerer på om paret kommer til å reise til Norge på bryllupsreise. Ifølge den britiske tabloidavisen The Sun , var paret på hemmelig kjæresteferie til Tromsø i januar i fjor, hvor paret skal ha sett på hvaler og kost seg.

Blir boende

Dronning Elizabeth inviterte de nygifte til å tilbringe bryllupsnatten i Windsor Castle. Harry og Meghan vil deretter flytte inn i Nottingham Cottage på Kensington Palace, som har vært parets hjem siden forlovelsen ble kjent i november i fjor.

Det var også Harrys storebror, prins William og Kate sitt første hjem etter bryllupet, før de flyttet inn i Kensington Palace.

Parets har Harrys kusine som nærmeste nabo. Prinsesse Eugenie og hennes forlovede Jack Brooksbank flyttet inn i Ivy Cottage i januar i år etter at deres forlovelse ble kjent.

Ifølge Telegraph er det ennå ikke kjent hvor lenge paret skal bo i Nottingham Cottage, men at det ser ut som planen på sikt er at paret skal flytte fra toromsleiligheten og flytte inn i en 21-roms Kensington Palace leilighet, like ved prins William og Kate.