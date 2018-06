RETURNERER: Dagny er tilbake på Rådhusplassen året etter hun debuterte på VG-Lista. Her fra i fjor. Foto: Krister Sørbø/VG

Seeb og Dagny klare for VG-Lista: – Må ta det på sparket

Publisert: 12.06.18 17:00

RAMPELYS 2018-06-12T15:00:48Z

Timeplanen til Dagny Norvoll Sandvik (27) er smekkfull om dagen. Neste helg rekker hun imidlertid en tur innom Rådhusplassen for å spille for titusener av publikum.

Dagny ringer VG fra New York, hvor hun akkurat har fullført en fotoshoot. Under et døgn tilbringer hun i storbyen for hun skal fly hjem igjen. Neste uke bærer det igjen til USA. Dagene er hektiske for 27-åringen, som er aktuell som artist på VG-Lista.

– Jeg er mellom leiligheter nå, så det passer ganske bra. Jeg er en litt dag til dag-person, forteller hun.

Dagny debuterte på Norges største popkonsert i fjor, som da var hennes største opptreden i karrieren. Nå er hun klar for å innta scenen igjen, denne gangen også med trioen Seeb i ryggen.

– Vi har ikke fått øvd ennå. Det har vært litt vanskelig når begge parter har fartet rundt i verden. Vi kan jo låten, vi har spilt den masse i studio.

– Det er litt gøy når man må ta det på sparket, sier hun ubekymret.

22. juni er de klare for å fremføre låten «Drink About», som har lagt bak seg over 34 millioner avspillinger på Spotify siden den kom ut i starten av april.

Det betyr at låten straks overgår gjennombruddet til Dagny – låten «Backbeat».

– Det føles helt fint. Jeg hadde kanskje sett for meg at det ble tilfelle. Seeb har jo helt enorme streamingtall!

– Det har vært et veldig artig samarbeid, sier hun.

Hun skal også fremføre hiten «Love You Like That» alene. Den bikker strakt 13 millioner streams på Spotify.

Slik så det ut da tromsøjenta sto på scenen på Rådhusplassen i fjor:

Da Dagny opptrådte på Rådhusplassen i fjor, var det om mulig enda mer hektisk. Da dro hun nærmest rett fra scenen til en annen festival. Denne gangen gleder hun seg til å ta del i festen med de andre artistene etterpå.

– Jeg har litt fridag dagen etterpå. Det er ikke hver dag man får samlet så mange artister på én plass, sier hun.

Hun er imidlertid ikke i tvil om hva hun gleder seg mest til.

– Det er et adrenalinkick når man får spille for 70–80 tusen norske ungdommer. De tre minuttene på scenen går kjempefort, jeg kjenner bare at hjertet banker.

Også britiske Jess Glynne er klar for å innta scenen, blant annet med låten «These Days», som har svimlende 312 millioner avspillinger på Spotify.

– Klarer ikke å vente med å komme til Norge å spille på VG-Lista. Ser dere alle veldig snart, klem Jess, skriver hun i en kort e-post til VG via Warner Music.

Den 22. juni er det også klart for at Arif & Unge Ferrari trer opp på scenen. Sistnevnte skal også dele scenen med Stargate med låten «Folk er fake».

Tidligere har Isac Elliot og bergensbasert SJUR blitt sluppet som artister til VG-Lista.