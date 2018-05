SELGER SILIKONINNLEGG: Linni Meister auksjonerer bort de gamle silikoninnleggene sine. Foto: Line Møller

Linni Meister selger silikoninnleggene: -Budene strømmer på!

Publisert: 09.05.18 14:57 Oppdatert: 09.05.18 15:47

«Boobies til salgs» skriver Linni Meister (32) på bloggen. Nå selger hun de gamle silikonimplantatene sine til høystbydende.

– Folk er helt ville, budene bare strømmer på, sier en lattermild Linni Meister til VG.

Den tidligere glamourmodellen, nå aktuell i TV3-serien «Jeg heter ikke William», er blant annet kjent for sine to store fordeler, og det er mange om beinet når hun nå auksjonerer bort de gamle silikoninnleggene sine på egen blogg.

– Det høyeste budet så langt er på 50.000 kroner. Jeg tenker jeg holder auksjonen åpen en uke til, den avsluttes 16. mai. Så får vi se hva som kommer inn av bud før den tid.

Meister og forloveden Niklas Klein (21) har nettopp flyttet, og det var i flyttekaoset de to gamle innleggene dukket opp fra glemselen.

– Jeg hadde tenkt å kaste dem, men så spurte Niklas meg hvorfor jeg ikke bare selger dem. Det er jo så mange som vil kjøpe både de brukte sokkene og trusene mine, så hvorfor ikke silikonimplantater?

Hun har tidligere blitt tilbudt 20.000 kroner for et par skitne sokker, samme sum for skitne underbukser. Det har hun takket nei til.

– Der går grensen. Både venninnene mine og kjæresten min var sånn «ååh! Lettjente penger, men for meg blir det for privat. Der går grensen til Frøken Meister, ler hun.

Silikonimplantatene har hun derimot ikke noe problem med å tjene penger på.

– Legen har jo vasket og renset dem, men det er litt surrealistisk å tenke på at noen vil kjøpe noe som har vært inni kroppen min.

I dag har hun omkring 500 gram silikon i hvert bryst, de to implantatene hun selger er noe mindre.

– Jeg har tilbudt meg å signere og ramme dem inn. Men hva folk skal med dem, det vet jeg egentlig ikke. Det blir opp til dem.

Pengene hun tjener på silikon-salget skal gå til et veldedig formål.

– Det her begynte egentlig som en spøk, men når folk byr såpass mye syns jeg det er riktig å gi dem til veldedighet.

Pengene fra auksjonen vil gå til Norsk Revmatikerforbund eller Kreftforeningen.

– Mammaen min hadde leddgikt, og faren min døde av kreft, så de sakene står mitt hjerte veldig nært.

