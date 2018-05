VINNERFJESET: Slik så Netta Barzilai da seieren var et faktum. Foto: Armando Franca / TT NYHETSBYRÅN

Slik vinner du et show

Publisert: 13.05.18 01:20

Kakling, vinke-katter og boblende beatboxing. Dette må være tidenes rareste ESC-vinner.

«Thank you so much, for choosing difference», jublet artisten Netta da seieren var klar.

Det er definitivt det «Toy» er. Annerledes. Nytenkende. Helt ravende absurd. Fantastisk morsom. Og mer reflektert enn man først får med seg.

Det er en låt som er vanskelig, om ikke umulig å beskrive med ord. Den ville opptredenen er så tett sammenkoblet med låten at den må oppleves, sees – ikke bare høres. Da får man også med seg poenget om at det er greit å være seg selv.

Det er flere hakk dypere enn å forklare hvordan man skriver en låt. Alexander Rybak gjorde en grei finale, men har ikke hatt en låt som stikker seg ut på samme umiddelbare og varige måte som da han vant med «Fairytale» i 2009.

Publikumsstemmene viste at han vakte mer begeistring i folket enn hos juryen, selv om totalen etter at alle stemmene var talt opp plasserte ham kun én plass høyere enn 16.-plassen etter ferdig opptalte jurystemmene. (Kun én 12er – fra Italia (!)). Og sannelig suste viking-balladen til Danmark rett forbi også.

Kypros fikk derimot en haug med tolvere, så lenge ut til å lande dette trygt, men datt av mot Sverige og – overraskende Østerrike. Etter hvert som folkepoengene ble delt ut, fremsto de så sikre på seieren at den litt fiffige måten å annonsere de siste poengene på gjorde at Eleni Foureira reiste seg som en vinner. Det var hun altså ikke. Østerrike og Sverige lå derimot i teten helt fram til folkets poeng skulle deles ut. Juryene liker fremdeles «vanlige» låter bedre enn låter katter og kakling.

Norge vant semifinalen, forresten. Over Sverige. Det er i det minste noe, for dem som er opptatt av slikt.

Og så er det bare å begynne å jobbe med neste års låter. Med rytmer fra alle dyra på bondegården.

For nå er det slik man skriver en sang.