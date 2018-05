Fanny Andersen (23) med Avicii-cover: – Det var en ære

Publisert: 31.05.18 16:22

RAMPELYS 2018-05-31T14:22:16Z

Over én måned er gått siden Avicii gikk bort. Nå blir han hedret med akustisk versjon av låten «Waiting For Love» av Fanny Andersen.

På invitasjon fra VG, i forbindelse med VG-Listas 60-årsjubileum, har Fanny Andersen laget sin egen versjon av Aviciis «Waiting For Love». Sammen med tre andre norske artister ble hun spurt om å velge seg én låt som har ligget på VG-lista i dens eksistens siden 1958.

– Jeg valgte å covre Avicii for å hedre ham. Det som er fint med musikk, er at man alltid lever videre gjennom den. Jeg vokste på en måte opp med Avicii, han er en av vår generasjons forbilder, og da synes jeg det var veldig fint å få den muligheten, forklarer hun.

– Uforståelig

Avicii, eller Tim Bergling som er musikkprodusenten og DJ-ens egentlige navn, sjokkerte en hel verden da han gikk bort 20. april i år . Den triste nyheten tok Fanny tungt.

– Jeg ble veldig sjokkert og lei meg. Det var første gang en av min generasjons stjerner dør, sier hun.

– Det var veldig vondt. Man føler at man har et forhold til en person man ikke kjenner i det hele tatt. Jeg synes nesten det var uforståelig.

I dokumentaren som er laget om den svenske artistens liv, «Avicii: True Stories», kommer det fram et konstant press på å opptre og prestere. Det har fått flere til å reagere i ettertid, og også Fanny er beveget av det som kommer fram om 28-åringens tøffe liv.

–Jeg tror at når det blir så stort rundt en artist, så er ikke artisten et menneske lenger, men en maskin. Uansett hvor mye penger som er involvert, så burde mange lære av dokumentaren. Et menneske er et menneske uansett. De må bli hørt og lyttet til, sier hun.

– Noe av det vakreste jeg har hørt

Avicii-låten som ligger Fannys hjerte nærmest er nettopp «Waiting For Love», en låt som gir henne assosiasjoner til sommeren 2015.

–Jeg har alltid synes at teksten er noe av det vakreste jeg har hørt. Det har alltid vært favorittlåten min av Avicii. Når jeg hører på låten, får jeg følelsen jeg hadde hele den sommeren. Sommerferie, venner og lykke, sier hun.

I tillegg til Fannys cover, har Admiral P covret Boney Ms «Rivers of Babylon», Philip Emilio har valgt seg låten «It Feels So Good» av Sonique og Tomine Harket har lagt sitt preg på Anastacias «Paid My Dues».