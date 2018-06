KLAR TALE: Jenna Ortega på prisgalla i Los Angeles fredag. Foto: Rich Fury / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

TV-stjernen Jenna Ortega med spark til Melania Trump

Publisert: 24.06.18 11:24 Oppdatert: 24.06.18 11:45

15 år gamle Jenna Ortega reagerte så på presidentfruens jakkevalg at hun satte seg ned og laget en med helt motsatt budskap.

Den unge skuespilleren, kjent fra TV-serien «Jane The Virgin» og filmen «Iron man 3», ankom Radio Disney Music Awards i Los Angeles fredag med «I do care and u should too (Jeg bryr meg, og det bør du også)» på ryggen.

Ortega forklarte til nyhetsbyrået AP at hun selv dekorerte jakken kvelden før festen, fordi hun ville tale Melania Trump (48) midt imot.

15-åringen skal ha uttalt at fru Trumps valg av habitt tidligere i uken var et tegn på «dårlig dømmekraft», og at hun ikke kunne fatte at Melanias rådgivere tillot henne å iføre seg jakken.

– Jeg bryr meg om flytkningebarn, og som førstedame i USA, burde hun også gjøre det.

Melania Trump fikk massiv kritikk da hun nylig møtte flyktningbarn i en jakke med påskriften «I really don't care do u?» – på norsk «Jeg bryr meg virkelig ikke, gjør du?».

En talsperson for Det hvite hus, Stephanie Grisham, prøvde å roe ned situasjonen ved å opplyse om at førstedamens valg av jakke «ikke var bevisst»:

– Det er en jakke. Den har ikke et hemmelig budskap.

Også Donald Trump (72) gikk ut og forsvarte kona. På Twitter meldte presidenten at Melanias budskap på jakken handlet om at hun gir blaffen i «fake news» og «uærlige medier»:

Melania har tidligere uttalt seg noe uventet mot sin ektemanns omstridte «nulltoleranse»-lov , og tatt til orde for å få slutt på praksisen . Hun skal ha hatt flere private samtaler med presidenten, der hun har presset ham til å gjøre det han kan for at familiene ikke skal splittes, uansett om det gjøres gjennom lovgivning eller andre tiltak for å stoppe praksisen.

For fire dager signerte Donald Trump et direktiv som skal hindre at barn skilles fra sine foreldre etter ulovlig grensekryssing fra Mexico.