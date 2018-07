SOMMERFERIE: Jakob Fort og Cecilie Amlie Conesa spiller to av hovedrollene i «Blank». Seriens sesong to kommer til høsten. Foto: Gøran Bohlin

«Blank»-skuespillerne: – Vi er ikke kjendiser!

Cecilie Amlie Conesa (21) og Jakob Fort (18) spiller hovedrollene i NRK-satsingen «Blank», men hevder det ikke engang hjelper dem inn på utesteder.

Gøy, spennende og nytt, er noen av ordene « Blank »-skuespillerne bruker etter å ha deltatt i første sesong av NRK -satsingen. Til høsten starter sesong 2 av serien, men om de to profilene i det hele tatt er med vil ikke NRK svare på.

VG møter «Blank»-profilene på St. Hanshaugen, nå er det sommerferie, før «Blank» er tilbake på skjermen til høsten.

Lite erfaring

Hverken Cecilie Amlie Conesa eller Jakob Fort har lang erfaring som skuespillere. Mens Jakob avsluttet 3. klasse på dramalinjen ved Nissen videregående skole i vår og har spilt i en kortfilm, er Cecilie helt fersk i skuespilleryrket. De hanket likevel inn de to hovedrollene i TV-serien «Blank».

– Det var helt tilfeldig at jeg kom over rollen. Jeg er med i en statistgruppe på Facebook, der søkte de skuespillere med eller uten erfaring. Og jeg har alltid hatt lyst til å jobbe innenfor bransjen, men har tenkt at det er umulig, forteller Cecilie til VG.

Trodde ikke på det

Hun ble derfor svært overrasket da hun fikk telefonen om at hovedrollen som Ella var hennes.

– Jeg trodde de køddet. Det var helt surrealistisk.

Foreløpig er det, i kjent NRK-stil, hemmelig når neste sesong kommer, hvem som spiller i sesong to av «Blank», om det vil bli lagt ut klipp i sommer, og hva sesong to vil handle om.

– Vi vet ingenting. Men det er bare å glede seg, sier Jakob hemmelighetsfullt.

Det har foreløpig vært langt mindre snakk om «Blank» enn det var om forgjengeren «Skam», men ser man på seertallene hadde første episode av «Blank» flere seere enn hva første «Skam»-episode kunne vise til. «Skam» sin popularitet økte for hver sesong, og over en million så siste episode av snakkis-serien.

Seerkurven til «Blank» har foreløpig vært svært lik det man så på «Skam». I tillegg kommer omkring 25 prosent av trafikken på «Blanks» nettside fra utlandet. Serien er også solgt til både Sverige, Danmark, Finland, Island og Færøyene, skriver NRK .

Samtidig som NRK har vært opptatt av å beskytte de unge skuespillerne, sier de selv at de ikke har opplevd deltagelsen i «Blank» som belastende på noen måte.

– Det har gått ganske fint. Har ikke vært så supermye oppmerksomhet. Jeg har ikke hørt så mye negativt heller, folk sier i hvert fall ikke det til meg, forteller Jakob.

Ingen stjernenykker

De føler seg i hvert fall ikke som kjendiser:

– Nei, det er vi ikke, sier de nærmest i kor.

– Vi blir jo ikke gjenkjent så ofte, røper Jakob, og legger til at han ikke engang kommer inn på byen, han er nemlig for ung.

At «Blank» blir sammenlignet med «Skam» er ingen overrasket over.

– Vi så jo den komme. Det har jo vært litt fint også, folk kan tenke det de vil, men «Blank» er en egen serie. Annerledes, sier Jakob.

Livet etter videregående

– Den retter seg mot den neste aldersgruppen. Mens «Skam» retter seg mot videregåendeelever, handler «Blank» om hva som skjer når man er ferdig på videregående. Om perioden etter, legger han til.

– Folk tror NRK laget «Blank» fordi «Skam» ble så populært, men «Skam» er ikke den første serien av denne typen NRK har laget, sier Jakob.

Selv har han fulgt med på NRKs nettdramaer siden han var bare åtte år gammel. Da var det serien «Sara» som fenget.

– «Blank» er faktisk sjette generasjons nettdrama i NRK. Den første kom for ti år siden i april, og den het «Sara», forteller seriens produsent Åse Mari Hole.

Mindre drama

De som har sett begge TV-seriene, vil også legge merke til at «Blank» har et langt lavere tempo enn forgjengeren «Skam».

Hovedpersonen Ella er en søt, men stille og forsiktig jente. Cecilie Amlie Conesa syns det er fint at man kan vise flere sider av livet til unge voksne.

– Jeg syns det er en fin fremvisning av et helt normalt liv. Jobb, kjæreste og venner. For det er ikke alltid at det er slik som i for eksempel Skam, hvor det er høyt tempo og mye drama. Ella lever et helt vanlig liv. Og det som er fint med det, er at det viser at det er helt greit det også. Vi får se at man kan gjøre feil, selv om man er et godt menneske.