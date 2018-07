SKAL IKKE VÆRE ALVORLIG SKADET: Den britiske skuespilleren Roxanne Pallett, som har italiensk og iransk bakgrunn. Foto: David M. Benett / Getty Images Europe

Britisk skuespiller fraktet til sykehus etter bilkrasj

Publisert: 19.07.18 15:48

Roxanne Pallett (35), kjent fra såpeserien «Emmerdale» var med i et bilrace.

35-åringen var med i et bilrace i nærheten av Scarborough i England da hun krasjet i en betongvegg i høy fart.

Hun skal ifølge The Sun ha mistet bevisstheten i et halvt minutt, og redningsmannskaper brukte to timer på å skjære henne løs fra vraket.

Hun ble fraktet til et sykehus i Hull med ambulansehelikopter. Der får hun behandling og venter på resultater av CT-scanning. Til alt hell ser det ut til at skuespilleren har kommet fra ulykken uten alvorlige skader.

Pallett kjørte om kapp med en radiovert for å promotere eventet «Outlaw Gold Top Shootout».