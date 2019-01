TUR: Norwegian sponset seks norske influensere med flybillett til Dubai. Foto: Jan Ovind / VG

Forbrukertilsynet fører tilsyn med Norwegian etter Dubai-sponsing

Forbrukertilsynet er kritisk til reklamemerkingen til influenserne som var på sponset Dubai-tur forrige uke.

Norske influensere har fått kritikk på sosiale medier etter at flyselskapet Norwegian sponset dem med flyreise til Dubai for å promotere reisemålet.

« Forbrukertilsynet fører tilsyn med at næringsdrivendes avtalevilkår og markedsføring som rettes til forbrukere ikke er i strid med markedsføringsloven », skriver Forbrukertilsynet i en epost til Norwegian.

– På bakgrunn av henvendelsene vi har fått, har vi sett nærmere på den kampanjen som Norwegian har hatt og de influenserne som er tilknyttet. Vi har derfor en del spørsmål vi er nødt til å stille til Norwegian som annonsør, sier avdelingsdirektør Tonje Hovde Skjelbostad i Forbrukertilsynet til VG.

Anniken Jørgensen, Espen Hilton, Cornelia Grimsmo, Lene Orvik, Hedda Skoug og Benedichte Bjerke er influenserne som var i Dubai i samarbeid med Norwegian, og har publisert flere bilder på sosiale medier av strandbesøk, shopping, restaurant og ørkensafari.

Forbrukertilsynet har bedt Norwegian oversende nærmere informasjon om Dubai-turen - blant annet hvilke influensere som deltok på turen, hva som var avtalt med tanke på eksponering og markedsføring - og dialogen som Norwegian har hatt med influenserne.

« I tillegg ber vi om at dere redegjør for hvordan selskapet generelt sikrer at forbudet mot skjult reklame overholdes i tilfeller hvor selskapet bruker påvirkere i sosiale medier til å markedsføre sine produkter », skriver Forbrukertilsynet.

Norwegian bekrefter at de har mottatt epost fra Forbrukertilsynet.

– Ja, vi har mottatt brev fra Forbrukertilsynet som inneholder spørsmål om turen til Dubai der Norwegian dekket flybillettene til seks påvirkere som en del av vårt arbeid med å promotere våre ruter og nye, mer miljøvennlige fly. Vi vil naturligvis svare på brevet fra Forbrukertilsynet innen tidsfristen, skriver kommunikasjonssjef Lasse Sandaker-Nielsen i Norwegian på en SMS til VG.

Selskapet har fått en tidsfrist til redegjørelsen senest innen 23.januar.

Annonsør er hovedansvarlig

Ifølge Forbrukertilsynet er annonsøren hovedansvarlig ved lovbrudd. De fleste aktørene, som Forbrukertilsynet har hatt tilsyn mot, er store og profesjonelle aktører.

– I tillegg kan alle som vesentlig medvirker til markedsføringen holdes ansvarlig for brudd på markedsføringsloven, inkludert den som legger ut reklamen, sier Skjelbostad .

– Tenker dere regelverket kan være vanskelig å tolke - siden flere har gjort samme feil?

– Forbrukertilsynet har veiledet aktørene og nettverkene i stor utstrekning. Så dette bør verken være noe nytt eller noe veldig uklart – selv om vi ser noen mener det er mange vanskelige grensetilfeller, sier hun, og legger til:

– Vi bruker å si at dersom man hele tiden forsøker å legge seg så tett opp til grensen som mulig, da er det lett å tråkke over - det tror jeg kan være treffende her også.

Forbrukertilsynet legger til at hvis et innlegg på sosiale medier ikke er merket godt nok etter markedsføringsloven, kan det komme konsekvenser.

– I verste fall vil Forbrukertilsynet kunne fatte forbuds- eller påbudsvedtak med tvangsmulkt etter vedtak om overtredelsesgebyr - altså økonomiske sanksjoner, sier Skjelbostad.



Hvert reklameinnlegg må merkes

Markedsføring er alt som kan være med på å fremme en næringsdrivende salg av et produkt eller en tjeneste.

En slik fordel kan være for eksempel en gratis reise eller en reise mot rabatt. Reklame etter markedsføringsloven er ikke forbeholdt betalte innlegg eller innlegg hvor man oppfordrer forbrukerne til å kjøpe noe, ifølge Skjelbostad.

Avdelingsdirektøren legger til at det ikke trenger å være avtalt spesifikke innlegg, så lenge det foreligger en forventning om eksponering eller omtale.

– Hvorvidt noe er markedsføring må alltid vurderes konkret. Et viktig moment i den vurderingen, er om et innlegg har markedsverdi for den næringsdrivende, sier hun.

Skjelbostad skriver at en leser ikke skal måtte gjette seg frem til hva som er reklame og hva som ikke er det - derfor skal hvert enkelt innlegg eller film merkes - selv om det inngår i en «story» på Instagram eller Snapchat.

– I tillegg kan også innlegg som ikke direkte omtaler eller eksponerer den næringsdrivende, eller aktiviteter arrangert av denne aktøren, etter omstendighetene regnes som markedsføring.

