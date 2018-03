FILMKLAR: Renée Zellweger på en filmpremiere i Los Angeles i oktober i fjor. Foto: Alberto E. Rodriguez / GETTY IMAGES

Renée Zellweger skal spille Hollywood-legende

Publisert: 20.03.18 10:33

Del saken på: Facebook

Email

Lenken er kopiert

RAMPELYS 2018-03-20T09:33:04Z

Norskættede Renée Zellweger (48) trer inn i rollen som Judy Garland.

Filmselskapet publisert mandag bilde av Zellweger forvandlet til Garland, det amerikanske ikonet som døde i 1969 – bare 47 år gammel.

Under bildet står det at de første offisielle bildene til filmbiografien ble tatt i London samme dag.

Garland ble funnet død på badet i sitt eget hjem i London for 48 år siden. Obduksjonen konkluderte med at dødsfallet skyldtes en overdose ved et uhell. Hun etterlot seg tre barn, deriblant den kjente sangeren og skuespilleren Liza Minnelli , som nå er 72 år.

Opprørt Renée Zellweger : – De gjør meg tynnere

Hollywood -legenden var gift fem ganger. Blant annet skal Rufus Sewell (50), Jessie Buckley (28) og Finn Wittrock fylle (33) roller som ektemenn. Sistnevnte figurerer som Mickey Deans, som Garland var gift med da hun døde. Det var han som fant henne livløs etter overdosen.

Regissør er Rupert Goold (46), som har vunnet gjeve priser for sine teateroppsetninger. Det er ikke kjent når filmen får premiere.

(Artikkelen fortsetter under bildet)

Zellweger, som har norsk mor og sveitsisk far , er vokst opp i USA. Hun kan skilte med en 25 år lang skuespillerkarriere, og publikum kjenner henne godt fra roller rom «Bridget Jones» og Irene i «Jeg, meg og Irene».

De siste årene har hun imidlertid hatt et lavere tempo når det gjelder filmproduksjoner, selv om hun har ytterligere én film på trappene – «Blue Night», som er ferdig innspilt.

Stjernen har også vært sjeldnere å se på røde løpere og rampelyset for øvrig. Hun vakte imidlertid stor oppsikt da hun i 2014 vsite seg med et utseende som CNN og andre medier omtalte som nærmest ugjenkjennelig .

48-åringen valgte i kjølvannet av spekulasjonene å gå ut og avkrefte rykter om både sykdom og plastiske operasjoner .

(Artikkelen fortsetter under bildet)

I 2016 fortalte filmstjernen i et bladintervju at hun hadde tatt en filmpause på om lag seks år fordi hun trengte å legge om livsstilen etter å ha presset seg for hardt på alle måter.

I rollen som Garland må Zellweger også synge. Det blir ikke første gang hun demonstrerer sangkunnskapene på lerretet. I 2002 ble hun nominert til Oscar for rollen son Roxie Hart i filmmusikalen «Chicago» . I tillegg har hun bidratt på filmmusikken til 2003-filmen «Down With Love» og «My Own Love Song» i 2010.

Filmstjernen har vunnet en rekke trofeer opp gjennom årenes løp, deriblant både Oscar og Golden Globe for «Cold Mountain» i 2003.