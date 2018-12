REAGERER: - Jeg kunne ønske vi elsket våre naboer og at vi for én gangs skyld kunne samarbeidet på tvers av kulturer til en forandring, mener Natalie Portman om den nye israelske loven som definerer Israel som en stat for jøder der jødisk språk og kultur har fortrinn. Foto: MARK BLINCH / X02025

Natalie Portman slakter israelsk lov: – En tabbe

Den verdenskjente skuespilleren langer ut, og kaller den nye loven «rasistisk».

Bjørn Ekker

13.12.18

Både palestinske israelere og jøder i USA har reagert sterkt på den nye loven innført i juli i år, som definerer Israel som en stat for jøder der jødisk språk og kultur har fortrinn. Mange kritikere mener nemlig at loven svekker demokratiet og gjør både palestinske israelere og andre minoriteter til annenrangs borgere.

Nå går også den verdenskjente skuespilleren Natalie Portman (37) ut mot de nye bestemmelsene. Portman, som er født i Jerusalem, men oppvokst i USA, kaller lover rasistisk.

– Denne loven er en tabbe, og jeg er absolutt ikke en tilhenger av den. Jeg kunne ønske vi elsket våre naboer og at vi for én gangs skyld kunne samarbeidet på tvers av kulturer til en forandring, uttaler skuespilleren til den arabiskspråklige avisen al-Quds al-Arabi, ifølge The Jerusalem Post.

Intervjuet med Portman ble gjort i forbindelse med promoteringen av hennes nye film, «Vox Lux», og 37-åringen legger heller ikke skjul på at hun var svært skeptisk til Donald Trump som amerikansk president.

– Det gjorde meg rasende. Men jeg jobber med å bruke den energien til å forberede meg på å demonstrere når jeg ser urettferdighet. Og til å gjøre samfunnet til et bedre sted på min egen måte, sier hun.

Portman, som tidligere har sagt at hun er stolt av sitt israelske opphav, har ofte vært kritisk til israelske myndigheter.

I april skapte hun kontroverser da hun trakk seg fra Genesis-prissermonien i Jerusalem, som hun i utgangspunktet hadde takket ja til. Senere uttalte hun at hun gjorde det fordi hun ikke støtter statsminister Benjamin Netanyahu.

– Som mange israelere og jøder rundt om i verden, kan jeg være kritisk over hvordan Israel blir ledet, uten at jeg ønsker å boikotte hele nasjonen av en grunn. Fordi jeg bryr meg om Israel, må jeg stå opp imot vold, korrupsjon, ulikhet og maktmisbruk, sa hun.

Den nye israelske loven ble vedtatt i nasjonalforsamlingen Knesset i juli med 62 mot 55 stemmer etter en opphetet debatt. Loven definerer landet som «en nasjonalstat for det jødiske folk», der kun jøder har selvbestemmelsesrett. Den fastslår også at hebraisk er landets nasjonalspråk. Tidligere hadde arabisk samme status, men gis nå lavere status. Det står videre at «jødiske bosetninger (i Israel) er i nasjonens interesse».