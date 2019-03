TØFF TID: Evan Rachel Wood, kjent fra TV-serien «Westworld», delte mandag et oppsiktsvekkende bilde av seg selv på Twitter. Foto: TT NYHETSBYRÅN

«Westworld»-stjernen Evan Rachel Wood deler brutalt bilde av seg selv på Twitter

Skuespilleren avslører hvordan hun tidligere har drevet med selvskading for å skåne seg selv mot en voldelig kjæreste.

Publisert: 12.03.19 23:28 Oppdatert: 12.03.19 23:41







Evan Rachel Wood (31) er i dag er stor stjerne med en stor rolle i TV-serien «Westworld». Men alt har ikke bare vært rosenrødt for skuespilleren, som har vært gjennom svært tunge perioder i livet.

Mandag delte også 31-åringen et bilde av seg selv på Twitter, der man tydelig ser Woods sår og arr på armen. Sårene kommer fra tiden der hun skar seg selv, som en desperat måte å prøve å skåne seg selv mot en tidligere kjæreste, som var voldelig.

Hun forteller samtidig hvorfor hun gjorde som hun gjorde.

«To år inne i mitt voldelige forhold tydde jeg til selvskading. Når min overfallsmann truet eller angrep meg, skar jeg meg i håndleddene for å avvæpne ham. Det fikk kun overfallene til å stoppe opp midlertidig», skriver hun under bildet.

Hun fortsetter:

«På det tidspunktet var jeg desperat etter å få stoppet overgrepene, og jeg var for redd til å bare gå min vei».

I skrivende stund har innlegget fått nesten 6.000 «likes» og 667 «retweets». Hun har hashtagget innlegget med #IAmNotOkay, en hashtag som blir brukt av ofre for vold i hjemmet.

Foruten det voldelige forholdet til eks-kjæresten har Evan Rachel Wood tidligere fortalt at hun har vært offer for to voldtekter.

– Folk undrer seg over hvorfor kvinner ikke står frem tidligere eller hvorfor de står frem flere om gangen. Fordi det er sikrere. De føler seg ikke sikre nok, har hun tidligere uttalt.

I mandagens Twitter-innlegg forteller skuespilleren at hun hadde det helt elendig da bildet ble tatt. Hun var avmagret, deprimert og kunne knapt nok stå, skriver hun.