Rune Temte (53) sa fra seg lønn og jobber - nå spiller han i Hollywood-blockbuster

LOS ANGELES (VG) Da Rune Temte kapret en rolle i storfilmen «Captain Marvel», skrev han seg også inn i historien som første nordmann som har medvirket i tegneseriegiganten Marvels påkostede og vanvittig populære filmunivers.

Etter premieren forrige uke har superhelteposet spilt inn flere milliarder kroner - og med det potensielt endret karrieren til Temte for alltid.

– Jeg synes det er gøy med Hollywood -glamour, jeg! stråler Rune Temte (53) da VG treffer ham på fasjonable Viceroy Hotel i Los Angeles .

Noen timer senere sto han i blitsregnet utenfor Dolby Theatre i Hollywood, hvor verdenspremieren av «Captain Marvel» fant sted. Temte kastet glans over festlighetene sammen med sine verdensberømte motspillere Brie Larson, Samuel L. Jackson og Jude Law.

– Det er et privilegium å jobbe med folk på det nivået, fordi de tilfører en profesjonalitet og en tilstedeværelse som er helt unik. Du blir en bedre skuespiller av det rett og slett, mener Temte, som likevel innrømmer at det også kan være overveldende.

– Det var stort å jobbe med Samuel L. Jackson. Jeg ble «starstruck». Jeg hadde ikke de lengste samtalene med ham, fordi jeg klarte ikke å si så mye, smiler han.

– Jeg hadde litt mer å gjøre med Brie Larson og Jude Law, som begge er veldig trivelige folk, legger han til.

Jude Law ble så begeistret for nordmannen, at han inviterte Temte på Hollywood-premieren til sin forrige film «Vox Lux» rundt juletider i fjor.

– Han er en hyggelig fyr, høflig og sjenerøs, og vi har mye å snakke om, forteller 53-åringen.

Et milliard-eventyr

Marvel Cinematic Universe, eller MCU som filmserien forkortes, er den mest innbringende film-franchisen noensinne. Til nå er det blitt produsert 21 filmer fra dette superheltuniverset, og til sammen har de spilt inn svimlende 150 milliarder kroner på verdensbasis. Det spås at «Captain Marvel» vil sope inn nok en milliard i løpet av åpningshelgen.

– Det er sinnssyke tall. Jeg prøver ikke å tenke for mye på hvor stort dette er, og heller konsentrere meg om å gjøre jobben min. Men når du spør meg, så synes jeg det er uvirkelig og fantastisk, sier Temte.

Skuespilleren har jobbet målbevisst for å slå igjennom internasjonalt. Det har vært økonomisk risikosport.

– Jeg ville til utlandet og har satset på det, noe som betydde å velge bort lengre teaterengasjementer. Du må tørre å ikke tjene penger en stund når du prøver deg, sier han.

MED FAMILIEN PÅ RØD LØPER: Rune Temte tok med seg kona Thea og sønnen Martinius (17) på «Captain Marvel»-premieren. Thea Temte, som er motedesigner, stilte i egensydd kjole. – Det er veldig hyggelig å få dele dette med familien, sa 53-åringen. Foto: Hahn Lionel/ABACA / ABACA

Temte har vært skuespiller i over tredve år. 53-åringens første lidenskap var imidlertid fotball og han var en av Strømsgodsets mest profilerte spillere på 80-tallet, men la etter hvert fotballskoene på hyllen for å satse på en skuespillerkarriere.

Siden har han medvirket i utallige norske film og TV-produksjoner. Det internasjonale gjennombruddet kom i 2015 med BBC og Netflix-serien «The Last Kingdom». Etter det landet han en stor rolle i Hollywood-filmen «Eddie The Eagle», hvor han spilte mot Hugh Jackman og Christopher Walken.

Skuespilleren er en beskjeden og høflig fyr, men har likevel noen teorier om hvorfor han har lyktes i Hollywood.

– Det er en kombinasjon av mange ting. Jeg har masse erfaring å vise til både fra scenen og foran kamera, og det blir lagt merke til. I tillegg har jeg hatt flaks med timingen siden et nordisk utseende er i vinden nå, men som de sier her borte: «Luck is what happens when preparation meets opportunity». For mest av alt skyldes det hardt arbeid. Det er ingenting som kommer av seg selv her i byen, slår han fast.

Temte har også lagt ned mye tid og penger i å produsere proffe auditions-taper

som sendes ut til castingansvarlige. Det var slik Marvel-eventyret startet.

Nerver i helspenn

I slutten av oktober 2017 ringte telefonen hjemme hos Temte i Solbergelva utenfor Drammen. Da var det en måned siden han leverte inn forrige audition-tape, uten å vite hva han prøvespilte for. Temte hadde egentlig glemt hele greia. Så da han får vite at regissørene fra prosjektet er interessert, spør han om hva slags jobb det er.

– Det er en rolle i den nye Marvel-filmen «Captain Marvel», forteller agenten, og legger til at regissørene vil ringe over Skype dagen etter.

– DA ble jeg nervøs, da! humrer Temte.

– Jeg brukte mer tid på å sette opp til det Skypemøtet enn jeg brukte på auditiontapen. Jeg var livredd for at det skulle gå galt, fordi da begynte jeg å skjønne at jeg hadde muligheten til å få denne jobben, sier han.

Det gikk bra, men Temte sov nesten ikke den natten. Og det gikk ytterligere ett døgn til, før agenten kunne fortelle at rollen som Bron-Char var hans.

– Da tok kona og jeg en liten fest med en flaske champagne vi hadde liggende. Så kom nervene, forteller skuespilleren.

Det kom også en e-post der det sto at for å forberede seg til rollen måtte Temte skaffe seg en skikkelig krigerkropp. Bron-Char er nemlig en elitesoldat fra en annen planet med superstyrke. Så i fire måneder trente skuespilleren seks ganger i uken med en personlig trener.

– Jeg spiste vel syv middager om dagen, og la på meg ti kilo muskelmasse. Jeg ble svær som et berg! smiler han.

I april var det endelig klart for første innspillingsdag. Jude Law og Brie Larson var på plass, og det var også 700 andre som jobbet bak kamera.

– I den første scenen skulle vi bare gå på rekke i en hangar. Jeg husker jeg lurte på hvordan jeg skulle klare å gå, noe så enkelt liksom virket plutselig så vanskelig. Det var en helt merkelig følelse, mimrer Temte, som synes det er bra å ha nerver fordi det gjør ham skjerpet.

– DØRÅPNER: Temte forteller at han har flere prosjekter på agendaen, og at han håper Marvel-filmen vil være et springbrett i Hollywood. Foto: Klaudia Lech/VG

Resultatet av alt slitet hans er å se på kinoer over hele verden denne helgen. «Captain Marvel» slippes på selveste kvinnedagen, og det er ikke tilfeldig. Dette er den første Marvel-filmen som kretser rundt en kvinnelig superhelt, og målet er at den skal slå minst like godt an som «Wonder Woman». Temte håper at filmen kan fungere som et ekstra springbrett for ham i Hollywood.

– Jeg vet ikke hva som kommer ut av dette ennå, men det er en stor døråpner, sier skuespilleren, som de siste seks årene har jobbet omtrent kun i utlandet.

For tiden spiller han inn en ny, hemmelig Viaplay-serie i Dublin og han har hatt flere jobber i Hollywood i det siste som han ennå ikke kan snakke om.

– Så vi får krysse fingrene og håpe det skjer mye fremover også, for jeg liker meg her. Det er utrolig moro!