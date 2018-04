STÅR SAMMEN: Kronprins Haakon og kronprinsesse Mette-Marit, her er de to avbildet på Nobel-konserten i 2016. Foto: Helge Mikalsen

Kronprinsparet ut mot Se og Hør etter oppslag om Marius Borg Høiby

Publisert: 06.04.18 09:13 Oppdatert: 06.04.18 09:27

Kronprinsparet mener ukebladets oppslag er et overtramp av privatlivets fred.

Det kommer frem av en melding lagt ut på kongehuset.no .

«Se og Hør hadde forrige uke et stort oppslag med fokus på privatlivet til Marius Borg Høiby. Marius Borg Høiby har ved flere anledninger gitt uttrykk for at han ikke ønsker medias oppmerksomhet omkring sitt privatliv - noe han er takknemlig for at norsk presse stort sett har respektert», heter det i meldingen.

Det står videre:

«Kronprinsparet synes fremstillingen av Juliane Snekkestad i forrige ukes Se og Hør er beklagelig. Vi anser dette for å være et overtramp av privatlivets fred og svært uheldig bruk av overskrift og layout på bladets forside. Vi kjenner Juliane som både hardtarbeidende og dyktig. Hun burde ha sluppet å komme på forsiden av Se og Hør på denne måten».

Det har foreløpig ikke lyktes VG å få en kommentar fra Se og Hørs sjefredaktør Ulf André Andersen, men i en kommentar på Seoghør.no skriver sjefsredaktøren at de har forståelse for at kronprinsesse Mette-Marit ønsker å beskytte sin sønn og hans kjæreste.

«Vi ønsker velkommen - og setter pris på - en god og saklig debatt om vår dekning av kongefamilien. Likevel mener vi at denne saken har offentlig interesse. Marius Borg Høiby er en del av Norges mest offentlige familie, og det er lang tradisjon for at relasjoner og nettverk i kongefamilien omtales offentlig», skriver han.

Det er ikke første gang kronprinsparet har tatt til motmæle etter ukebladets saker om Marius Borg Høiby.

I januar 2017 la Mette-Marit ut et åpent brev på kongehusets nettsider, hvor hun skrev at hennes sønn hadde vært utsatt for et press fra deler av norsk presse hun mente var uverdig. Daværende kommunikasjonssjef Marianne Hagen ved Slottet nevnte den gangen Se og Hør som et eksempel på hvem Mette-Marit siktet til .