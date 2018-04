KJØRTE UTEN FØRERKORT: Tshawe Baqwa ble igjen tatt for kjøring uten gyldig førerkort. Her fra deltagelsen i «Hver Gang Vi Møtes». Foto: Tore Meek/ NTB scanpix

Tshawe nok en gang i trafikktrøbbel - tatt uten gyldig førerkort tre ganger på fire måneder

Publisert: 12.04.18 12:06

Madcon-rapperen fikk 27.500 kroner i forelegg etter fartsovertredelse og kjøring uten gyldig førerkort.

Tshawe Baqwa (38) har en rekke ganger havnet i klammeri etter å ha brutt trafikkreglene. I 2011 tok Lamborghinien han lånte full fyr da artisten skulle på McDonalds. Han kjørte selv bilen, også da uten gyldig førerkort.

På fire måneder har Baqwa blitt stoppet av politiet tre ganger, alle gangene uten gyldig førerkort. Ved de to første tilfellene, i oktober og desember i fjor, ble han stoppet i fartskontroll.

Ved det første tilfellet kjørte artisten 83 kilometer i timen i 70-sonen, andre gang kjørte han 57 kilometer i timen i 50-sonen.

I januar i år ble han stoppet av politiet igjen - også da uten førerkort.

Politiadvokat Tom Hamnes forteller at det har vært en dialog mellom påtalemyndigheten og Baqwa for å avklare om forelegget på 27.500 skal vedtas.

Til tross for at forelegget ble utsendt 28. januar, og det er fem dagers frist for å vedta forelegget, er det fortsatt ikke tatt endelig stilling til, sier Hamnes.

– Det er en standardisert formulering, og det skjer veldig ofte at den fristen overskrides.

John Christian Elden er forsvarer for Baqwa, og forteller at forelegget er vedtatt, men at politiet hadde glemt å svare på et brev i februar, noe som førte til forsinkelser og som i ettertid er beklaget for.

– Nå har han tatt mørkekjøringen han manglet, og alt skal være i orden, skriver Elden i en SMS til VG.

Han forklarer at Baqwa har førerkort til juni i år, men at han manglet mørkekjøringen for å bruke det. Elden sier at Baqwa ikke ønsker å kommentere saken.

Det har ikke lykkes VG i å få tak i Baqwas manager Peter Peters.

