KRITISK: Live Nelvik mener det bør lages klarere kjøreregler for eksponering av barn. Foto: Mattis Sandblad/VG

Kritiske til bloggere som fronter barna: – Bør lages nye kjøreregler

RAMPELYS 2018-08-15T09:18:57Z

Debatten om eksponering av barn på blogg har de siste ukene rast på ulike plattformer. Ekspertene mener man skal være svært forsiktig med hvilke bilder som deles av barn på nett.

Debatten om eksponering av barn har fått stor oppmerksomhet etter at den tidligere fotballspilleren Mads Hansen gikk ut mot en av landets største bloggere Anna Rasmussen og kritiserte henne for eksponering av barna på sosiale medier.

Rasmussen er bare én av mange bloggere som bruker plattformen til å vise fram barna sine. Det er det flere som reagerer sterkt på.

Anbefaler å droppe barna på bloggen

Barnepsykolog og professor ved Universitetet i Tromsø, Willy-Tore Mørch, sier til VG at foreldre generelt bør tenke seg svært godt om dersom de ønsker å eksponere barna i sosiale medier. På store bloggplattformer mener han det er grunn til å være enda mer forsiktig.

– Det er klart at jo større nedslagsfelt denne plattformen har, jo nøyere må man være. Man må vurdere om den kan skade eller være belastende. På en offentlig blogg ville jeg ikke trukket inn barna mine i det hele tatt, sier han.

Han forteller at forskning viser at barn tar skade av å bli eksponert av profilerte foreldre.

– Barna blir utsatt for trakassering, trusler, vold og erting. Det må ikke nødvendigvis være negative reaksjoner utenfra, men at barnet selv blir flaue og misliker å bli eksponert, for eksempel i en blogg, sier han.

Etterlyser retningslinjer

NRK-profil Live Nelvik, som nylig fikk sitt tredje barn, har tidligere vært kritisk til foreldre som deler bilder av barn i sosiale medier. Hun forteller til VG at hun generelt synes det er trist med eksponering av barn i medier og på internett. Når det kommer til bloggere som tjener penger på å eksponere barna, er hun ennå krassere i kritikken.

At Anna Rasmussen tidligere har skrevet at hun vurderte hjemmeskole for datteren på grunn av stort press utenfra, mener hun gir røde varsellamper.

– Da nærmer det seg noe jeg mener burde vært et lovbrudd. Hvis det ikke allerede finnes, mener jeg det bør lages noen nye kjøreregler. For det er ikke alle som klarer dette rent intuitivt, sier hun.

– I de groveste tilfellene, som for eksempel å basere en blogg på barnas navn - da tror jeg det kan være veldig skadelig. Og når mor og hjerne bak bloggen i tillegg vurderer å gi henne hjemmeundervisning fordi trøkket er så stort, så er det klart det må gjøre noe med et barn.

VG har gjentatte ganger forsøkt å komme i kontakt med Anna Rasmussen, uten hell. VG har også forsøkt en rekke andre bloggere med barn som enten ikke har svart på forespørslene, eller ikke har ønsket å kommentere saken.

Funkygine glad for debatt

Jørgine Vasstrand, som står bak bloggen Funkygine, er en av dem som viser fram hverdagslivet som mamma på bloggen. Hun forteller til VG har hun hele veien har vært bevisst på hvordan barna framstilles på bloggen, og at hun synes det viktig å ta opp eksponering av barn til debatt.

– Jeg prøver å formidle en sunn livsstil gjennom mine kanaler, og vi er en åpen familie. Barna mine figurerer i mine sosiale medier-kanaler kun på egne premisser, når de har lyst og det passer seg sånn, sier hun.

Hun legger til at barna aldri har vært, eller vil være, meningsbærere på bloggen.

– Jeg prøver ikke å skape en merkevare rundt dem på noen som helst mulig måte, sier Vasstrand.

Hun understreker at hun heller aldri ville lagt ut bilder av barna i private settinger, deler ting de sier i fortrolighet eller bilder med nakenhet.

– Jeg prøver å bruke sunn fornuft og har hele tiden barnas interesse i bakhodet, sier hun.

Vasstrand ønsker ikke å uttale seg om hvordan andre bloggere eksponerer sine barn på bloggen.

– Det er vanskelig, fordi jeg mener det er hyklersk å dømme andre fordi jeg velger å gjøre det på denne måten, sier hun.

Redd Barna bekymret

Spesialrådgiver i Redd Barna, Sara Eline Grønvold, forteller til VG at Redd Barna er bekymret over den økende graden av eksponering av barn på sosiale medier.

– Det har blitt en automatikk i å dele bilder. Det er lurt å spørre seg selv om det går an å formidle det samme uten å eksponere barna, forteller hun.

Grønvold, som også er jurist og forfatter av boken «Barn og personvern», mener barn kan bli frarøvet privatlivet sitt med eksponering på sosiale medier.

– Det er viktig å huske at den retten som foreldre har til å gi samtykke, ikke er en rett de har for sin egen del. Det er en rett de har av hensyn til barna, sier Grønvold.

Spesialrådgiveren mener det er en viktig forskjell på det som er juridisk ulovlig og det som er etisk forsvarlig. Grønvold forteller at retten til å dele personopplysninger av barn er begrenset.

– Den begrenses av barneloven, som sier at foreldreansvaret skal utøves for barnets beste. I tillegg begrenses den av FNs barnekonvensjon, som gir barn rett til medvirkning. Dette betyr i praksis at barnet selv må få delta i beslutningen om hva som skal deles, og med hvem. Selv helt små barn kan spørres om de syns et bilde er fint, og om det er greit at man viser det til andre.

Bilder på nett forsvinner ikke

Kommunikasjonsrådgiver i Datatilsynet, Janne Stang Dahl, sier til VG at det er viktig å huske på at bilder som legges ut på nettet, aldri kommer til å forsvinne. Hun mener man bør stille spørsmål om det er riktig å bruke et barn i markedsføring i det hele tatt.

– Et eksempel kan være markedsføring av et eksemprodukt. Tenk over, er det noe som skal henges ved barnet? Er det noen personopplysninger som kan komme fram, som man ikke vil skal assosieres med barnet?

Hun forteller at Datatilsynet har hatt saker oppe hvor foreldre har blogget om syke barn.

Dahl forteller også at bildene kan havne på en harddisk hos personer som absolutt ikke bør ha tilgang på bilder av barn.

– Et søtt strandbilde, et nakent barn med solhatt. Man må være bevisst på at det kan brukes andre sammenhenger enn man ønsker selv, eller at det havner på avveie, advarer hun.