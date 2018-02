SAMARBEIDSPARTNERE: Skuespiller Diane Keaton har spilt i flere av Woody Allens filmer. Foto: Chris Pizzello / TT / NTB Scanpix

Diane Keaton tar Woody Allen i forsvar: – Jeg fortsetter å tro på ham

Publisert: 09.02.18 09:17

Skuespiller Diane Keaton viser sin støtte til den prisbelønte filmregissøren Woody Allen etter at det igjen har blitt rettet søkelys på overgrepsanklager mot ham.

Det er på Twitter at Keaton sier at hun vil fortsette å tro på Allen.

Det gjør hun etter at Allens adoptivdatter, 32 år gamle Dylan Farrow, igjen anklager ham for overgrep i TV-programmet «CBS-This Morning».

Regissøren har i en årrekke blitt anklaget for seksuelle overgrep av adoptivdatteren. I 2014 gikk ut ut med anklagene i et åpent brev i New York Times.

Der fortalte hun om hvordan morens daværende partner forgrep seg seksuelt på henne i 1992, da hun var syv år gammel.

– Woody Allen er min venn

Diane Keaton har spilt i en rekke av Allens filmer. Mest kjent er hun for rollen i «Annie Hall» fra 1977, hvor skuespilleren fikk en Oscar-statuett for beste kvinnelige hovedrolle.

Nå forsvarer skuespilleren sin venn og tidligere kollega på Twitter.

«Woody Allen er min venn og jeg fortsetter å tro på han», skriver skuespilleren. Hun legger ved et intervju fra 1992, hvor regissøren forsvarer seg mot de første anklagene om seksuelle overgrep.

Nekter å jobbe med Allen

Twitter-meldingen til Keaton ble postet etter at flere kjente skuespillere har tatt avstand fra filmregissøren.

Skuespiller Rebecca Hall har blant annet sagt at hun aldri mer vil jobbe med Woody Allen, og at hun ønsker å donere lønnen fra siste film til «Time`s Up»- den ferske bevegelsen mot seksuell trakassering av kvinner.

Den 82 år gamle regissøren har i 20 år nektet for anklagene. Skaen ble anmeldt i 1992, men den ble senere henlagt.