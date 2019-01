FRITTALENDE: Sigrid Bonde Tusvik og Lisa Tønne har den ukentlige podkasten «Tusvik og Tønne». Foto: Janne Møller-Hansen

Lisa Tønne svarer på kritikken: – Vi kan sikkert tråkke litt over innimellom

Lisa Tønne (41) avviser at podkasten «Tusvik & Tønne» er uten grenser. – Vi har selvfølgelig et indre kompass vi går etter.

Skribent Erle Marie Sørheim (36) gikk onsdag hardt ut mot Tusvik og Tønne i en kommentar i VG. Hun mener at det de to komikerne bedriver, er å sette folk i en «verbal gapestokk».

«Hvorfor skal podkaster få være et slags frirom der man kan si hva man vil om folk?», spør Sørheim.

«Skal det ikke være noen normer eller regler for hva som kan kringkastes i Norge så lenge det kalles podkast og ikke radio?», spør Sørheim og skriver at for Tusvik og Tønne ser «grenseløsheten ut til å være et mål i seg selv».

Lisa Tønne uttrykker ikke noe stort ønske om regler når VG konfronterer henne med kritikken.

– Jeg føler ikke at podkast ikke skal ha de samme reglene som presse. Jeg synes det er helt fantastisk å ha den podkasten, hvor vi er våre egne sjefer, hvor man får bestemme ytring og vinkling på sak.

VG har ikke lyktes i å få en kommentar fra Bonde Tusvik, som befinner seg i utlandet.

Har selvjustis

Tønne sier de setter en grense mellom å viderebringe sladder og å diskutere saker som allerede har vært oppe i mediene.

– Jeg vil påstå at vi er oppegående mennesker, begge to, og har selvfølgelig et indre kompass som vi går etter. Selv om vi sitter på masse sladder og rykter og den type ting, så kan man ikke bare slenge ut med det. Man kan slenge ut med det som allerede står i mediene, tulle og fjase og være ganske drøy rundt det, sier hun.

Hun understreker at man ikke kommer til å høre nyheter på «Tusvik&Tønne» før det er offentlig kjent i nyhetene.

– Vi setter ikke ut noe som ikke har stått i avisen som fakta. Det er ikke sånn at du hører det først hos oss, så er det ute i media.

– Dere kommer med ganske krasse personkarakteristikker, mener du at det er innenfor?

– Der kan vi sikkert legge oss litt flate. Der blir man grepet når man diskuterer en sak, også tøffer vi oss litt for hverandre. Vi kan sikkert tråkke litt over innimellom, og hvis vi føler at vi har tråkket veldig over, så må vi sende en unnskyldning, forteller hun.

– Har dere fått noen reaksjoner fra folk som har følt seg tråkket på i podkasten?

– Nei, faktisk ikke.

Hun forteller at de aldri klipper bort ting som blir sagt i podkasten.

– Nei, vi redigerer aldri podkasten. Bare én gang, da klippet vi bort da jeg sa hvor ekstranøkkelen til huset ligger.

Sammenlignes med mobbing

Også på Twitter har «Tusvik og Tønne» vært et brennhett diskusjonstema den siste uken. Svært mange synes de to går langt over streken, skriver andre at de morer seg over det de hører.

VGTV-programleder og podkaster Morten Hegseth (34) forsvarte onsdag Tusvik og Tønne på «Dagsnytt Atten», og i et intervju med NRK.no.

– «Tusvik og Tønne» snakkes om som en gæren massemorder som ikke vet hva den gjør. Det går stort sett ut over dem selv. Noen ganger tråkker de feil. Men da skaper de diskusjon, og det er bra, mener Hegseth.

Podkasten «Tusvik og Tønne» er, sammen med VGs «Harm og Hegseth», Norges mest populære, med 180.000 lyttere i uken. De har podkastet siden 2012. Sørheim sammenligner innholdet med mobbing:

«Å gjemme seg bak at dette er humor, minner meg om mobberne på skolen som unnskyldte seg med at «vi bare kødder» eller «det er bare tull!»», skriver hun.

– Mener du at dersom man er komiker, så kan man så si hva man vil og kalle det humor, Tønne?

– Jeg vil jo mene at hvis vi gjør noe for å være morsomme, vil vi insistere på at det er humor. Jeg opplever ikke at vi sitter og tenker at nå skal vi være skikkelig slemme, også kaller vi det humor, svarer hun.

Etterlyser regler

Sørheim kaller podkasterne kyniske.

«Det Tusvik og Tønne og andre podkastere gjør er ganske kynisk å bruke andres kriser for å fremkalle latter og følelser hos sin egen flokk», skriver Sørheim, som i tillegg har gått ut på Twitter og etterlyst en «Vær varsom»-plakat også for podkaster.

Tønne svarer:

– Dem som lytter til denne podkasten er ikke i tvil om hvem som får kjørt seg mest. Det er oss selv. Vi er ikke to hellige prinsesser og så er alle andre dumme. Det er veldig ofte oss selv som kommer dårligst ut av den.