En stor folkemengde møtte opp på den offisielle bisettelsen av The Cranberries-vokalist Dolores O’Riordan. Foto: Charles McQuillan / Getty Images Europe

Cranberries-vokalist ble bisatt søndag

Publisert: 21.01.18 17:32

RAMPELYS 2018-01-21T16:32:38Z

Familie og fans tok farvel med avdøde Dolores O’Riordan fra gruppa The Cranberries søndag formiddag.

O’Riordan (46) ble bisatt i kirken Saint Joseph’s i den irske byen Limerick, hennes hjemby. Tusenvis møtte opp for å ta farvel med artisten.

En privat begravelse vil finne sted tirsdag i Ballybricken utenfor Limerick, skriver Irish Times .

Moren takket de oppmøtte

O’Riordans mor, Eileen O’Riordan, talte under seremonien.

– Vi ønsker å takke alle menneskene i Limerick som har tenkt på Dolores denne uken. Alle som har stått i kø for å signere kondolanseprotokollen betyr veldig mye for oss, sa O’Riordan ifølge Daily Mirror .

O’Riordan ble funnet død på et hotellrom i London mandag morgen. Ifølge en talsperson for sangeren var dødsfallet brått og uventet. O’Riordan var i London for en kort studiotur.

Dødsårsaken etterforskes, men vil ikke kunne bekreftes før april, ifølge Irish Times . Britisk politi anser imidlertid ikke dødsfallet som mistenkelig.

Dolores O’Riordan har vært vokalist i The Cranberries siden oppstarten i 1990. De står bak flere store hits fra 90-tallet, blant annet «Linger» og «Zombie». Bandet har solgt over 40 millioner album.