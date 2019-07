NERVØS: Daniel Simonsen var nervøs da han gjorde stand up på talkshowet The Late Night. Foto: The Late Show

Norsk komiker gjorde stand up på amerikansk talkshow: – Det var skummelt

Komikeren Daniel Simonsen (36) fra Bergen gjorde en plutselig opptreden på The Late Show til publikums store fornøyelse.

Det er ikke ofte man ser norske komikere på amerikanske talkshow - i hvert fall ikke på de store scenene. Men denne gangen var Daniel Simonsen nettopp det.

– Det var skummelt. Jeg var fryktelig nervøs. Så det var en temmelig intens opplevelse, skriver New York-baserte Simonsen i en e-post til VG.

Han gjorde fem minutter stand up på The Late Show hos Stephen Colbert på CBS denne uken, og publikum i salen elsket det.

– Jeg ber dem alltid nevne at jeg er fra Norge på forhånd, hvis ikke tror ikke folk at jeg er et ekte menneske, fordi ingen snakker engelsk på denne måten, åpner Simonsen showet med, mens publikum ler av hans robotliknende norske aksent.

Komikeren er relativt ukjent på den norske scenen, men han forteller at han driver med del stand up i Bergen når han først besøker hjembyen.

– Jeg gjorde litt stand up i Norge, men så flyttet jeg ganske raskt til utlandet, så jeg har ikke stått så mye I Norge de siste årene, sier han.

I USA vinner Simonsen publikum med sin kleine tilstedeværelse på scenen, noe han spiller på under opptredenen på The Late Show. Det er også dette talkshow-verten Stephen Colbert viser til på Twitter:

– Stand up komikeren Daniel Simonsen forklarer akkurat hvor sjenert han er, står det i Colberts twittermelding.

Men publikum ler og koser seg av Simonsens forklaringer på akkurat hvor ubehagelig ting kan bli.

– Jeg gjør ofte publikum nervøse. Jeg gjør det ikke med vilje. Jeg er her for å spre glede, men så åpner jeg munnen min, og det skaper stort ubehag, fortsetter Simonsen under opptredenen.

Dette er ikke første gang han opptrer på The Late Show. I 2018 debuterte han på showet med verten Seth Meyers, som senere skrev på Twitter at Simonsen er Norges beste.

Tross mye oppmerksomhet rundt den internasjonale karrieren, forteller Simonsen at det har vært en lang reise til der han er nå.

– Det går litt bedre nå. Jeg slet veldig i starten med å klare meg økonomisk, så på et tidspunkt var det helt katastrofe, men akkurat nå klarer jeg så vidt å få det til å gå rundt. Jeg er fremdeles relativt ny her, og vet av erfaring at det tar tid å etablere seg i en ny by og land, så jeg visste at det kom til å bli vanskelig, sier komikeren Daniel Simonsen.