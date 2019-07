Fra venstre: Ed Westwick som Chuck, Leighton Meester som Blair, Blake Lively som Serena og Chace Crawford som Nate i serien «Gossip Girl». Foto: Warner Brothers/CW

Gossip Girl kommer tilbake med ny sesong

En ny generasjon av rike elever vil bli introdusert for Gossip Girls øyne.

Nå nettopp

Det bekrefter E Online.

I høst er det tolv år siden TV-serien «Gossip Girl» kom på skjermen. Serien, som handler om de velstående ungdommene på Upper East Side i New York, består av seks sesonger.

Nå kommer den til liv igjen. E Online skriver at den nye sesongen av serien vil bestå av ti episoder, som vil følge en ny rik gjeng med ungdommer i Manhattan-eliten.

Seriens handling vil etter planen starte opp åtte år etter den originale Gossip Girl-nettsiden ble lagt ned, hvor en ny generasjon av rike privatskoleelever vil bli introdusert for Gossip Girls øyne.

Den nye sesongen skal vise hvor mye sosiale medier har forandret seg de siste årene, ifølge nettstedet.

Serieskaperne Josh Schwartz (42) og Stephanie Savage (50) skal være videre med på fortsettelsen, samtidig som Joshua Safran blir med på laget.

Det er foreløpig ikke kjent om de originale «Gossip Girl»-skuespillerne som Blake Lively (31), Penn Badgley (32), Chace Crawford (34), Leighton Meester (33) og Ed Westwick (32) vil være med i den nye serien.

– Ingen har spurt meg, sa Leighton Meester til E Online tidligere i år da hun ble spurt om serien.

– Ingen har noen gang snakket til meg om det, utenom under intervjuer. Da svarer jeg alltid det samme: Aldri si aldri, så jeg vet ikke. Ingen har gitt meg noe informasjon. Det kommer fra dere, sier Meester.

Den nye sesongen vil ikke være tilgjengelig for alle. Etter planen skal serien bli vist på den nye strømmesiden HBO Max, som etter planen skal lanseres våren 2020. Der vil flere serier dukke opp som «Friends», «Fresh Prince of Bel-Air» og «Pretty Little Liars».