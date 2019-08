KRITIKK MOT TRUMP: Rihanna går hardt ut mot Trump i et innlegg på Instagram. Her var hun i New York, 2018. Foto: ANGELA WEISS / AFP

USA-kjendiser ut mot våpenlover etter masseskyting

Etter helgens masseskytinger i USA har flere kjendiser brukt sosiale medier for å kondolere til de pårørende, samt kritisere amerikanske våpenlover.

Lørdag og søndag morgen ble til sammen 29 mennesker drept etter masseskyting i Texas og Ohio. På supermarkedet Walmart i El Paso ble 20 mennesker drept og 26 skadet. Dagen etter ble ni mennesker drept og 27 skadet i Dayton.

En oversikt fra Gun Violence Archive, viser at det har vært 253 masseskytinger i USA i år. De skjer dermed med en hyppighet på flere enn én episode daglig. Masseskytingen er definert som en episode der minst fire mennesker er blitt skutt etter og enten skadet eller drept.

Dette har vekket engasjement hos flere amerikanske kjendiser. På sosiale medier går de hardt ut mot amerikanske våpenlover.

På Instagram publiserer superstjernen Rihanna et innlegg med sterk kritikk mot president Donald Trump, med en skjermdump av hans melding på Twitter.

– Donald, du stavet «terrorisme» galt! Landet ditt hadde to terrorangrep rett etter hverandre, med bare timers mellomrom og etterlot nesten 30 uskyldige mennesker døde, skriver hun. Billedteksten fortsetter med å peke til terrorangrepet i California som skjedde tidligere samme uke.

– En terrorist var i stand til å LOVLIG kjøpe et automatgevær (AK-47) i Vegas, for så å kjøre noen timer til en matfestival i California og etterlate seks flere mennesker døde, inkludert et spedbarn! Se for deg en verden der det er lettere å få en AK-47 enn et VISA! Se for deg en verden der de bygger en mur for å holde terrorister I AMERIKA!

Hun avslutter teksten med å vise støtte til ofrene og deres pårørende.

– Mine bønner og dypeste medfølelse går til familiene og de nærmeste til alle ofrene, og til lokalsamfunnene som er berørt og traumatisert, fra Texas, California og Ohio! Jeg beklager tapet deres! Ingen fortjener å dø slik! INGEN!

UTMATTET: Julianne Moore er rystet over masseskytingene denne helgen. Her var hun i Cannes i Frankrike, i mai. Foto: Niviere David/ABACAPRESS.COM / ABACA

«EndGunViolence»

Rihanna er ikke den eneste som viser sin offentlige støtte. Flere kjendiser er skuffet over amerikanske våpenlover.

Skuespilleren Julianne Moore skriver på Twitter at hennes raseri er utmattet og erstattet av en resolusjon til å ende våpenvold. Dette skriver hun med en hashtag og «EndGunViolence».

Ber lederne ta tak

Også soulartisten John Legend uttrykker sin sympati. Han oppfordrer til å fjerne våpnene.

– Hjertet mitt gjør vondt for El Paso og Dayton. Vår nasjon opplever disse traumene altfor ofte, og vi trenger at lederne våre tar tak – ta disse krigsvåpnene av gaten og bekjemp den onde ideologien til hvit nasjonalisme som motiverer mange av disse terroristene, skriver han på Twitter.

Reese Witherspoon kaller på kongressen for få endret våpenlovene i USA. Her er hun i New York i mai. Foto: Steven Bergman/AFF-USA.COM / AFF

Sammen med disse tre har også skuespiller Chris Evans, rapper Cardi B, artist Lizzo og skuespiller Reese Whiterspoon omtalt saken i sosiale medier. Alle ber på sin måte om endring i den amerikanske våpenpolitikken.

Reese Whiterspoon skriver på Twitter at hun synes tapet av disse livene er meningsløst og uutholdelig.

– Våknet til nyheten om Dayton-skyting. Dette meningsløse tapet av liv er uutholdelig. Når vil våre amerikanske representanter gi folket i dette landet en loven av sunn fornuft som vi alle krever? Jeg kaller på mitt kongressmedlem. Enda en gang.

Publisert: 06.08.19 kl. 15:32