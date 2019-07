«LØVENES KONGE»-PREMIERE»: Blue Ivy Carter ble med mamma Beyoncé på den røde løperen før premieren av «Løvenes Konge». Foto: Chris Pizzello / TT NYHETSBYRÅN

Beyoncés datter (7) med Billboard-debut

Bare syv år gammel debuterer Blue Ivy Carter på hitlisten over de hundre mest spilte låtene i USA med sangen «Brown Skin Girl» – et låtsamarbeid med mamma Beyoncé.

For halvannen uke siden ble «Lion King: The Gift» lansert, et album som er produsert av Beyoncé selv. På «Brown Skin Girl» synger Blue Ivy Carter (7) både i starten og slutten, og kan nå skilte med en 76. plass på den offisielle amerikanske hitlisten. Med på låten er også Beyoncé, Saint Jhn og Wizkid.

Det gjør henne til den yngste kvinnelige artisten på listen noensinne.

7-åringen debuterer på listen på samme dag som pappa Shawn Corey Carter, kjent som Jay-Z, når en milepæl.

Han blir den sjette artisten som klokker inn sin hundrede låt som soloartist inne på listen. Også han kan dele æren med Beyoncé, det er nemlig en låt fra samme album som gjør at han kan telle nummer 100 – «Mood 4 Eva», som er inne på en 90. plass.

les også Filmanmeldelse «Løvenes konge»: Ned som en skinnfell

De fem andre som kan telle flere singler på listen er Drake, Lil Wayne, Nicki Minaj, «Glee»-casten og Elvis Presley.

Det er slettes ingen dårlig dag for Beyoncé heller. Hun kan nå telle 63 låter på listen som soloartist, i tillegg til at hun har 19 listeplasseringer gjennom Destiny’s Child og The Carters.

Selve albumet ligger på en annenplass på Billboards albumliste.

Blue Ivy har også to småsøsken, tvillingene Rumi og Sir Carter, som ble født i 2017.

FAMILIEN KNOWLES-CARTER: Pappa Jay Z, Blue Ivy Carter og mamma Beyoncé under finalen av NBA i 2017. Foto: THEO WARGO / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Publisert: 30.07.19 kl. 23:02

