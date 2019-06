SA JA: Ett år etter at de møttes har Iman Meskini og Mourad Jarrari tatt forholdet ett steg videre. Foto: Samir Madad

«Skam»-skuespiller Iman Meskini giftet seg i hemmelighet

Den 22 år gamle skuespilleren holdt forholdet til Mourad Jarrari skjult. Onsdag ble de viet i Oslo Rådhus og i moskeen.

Iman Meskini (22), aller mest for sin rolle som Sana i TV-suksessen «Skam», har giftet seg. Det skjedde onsdag morgen, da hun sa ja til sin kjæreste, Mourad Jarrari (27) i en enkel seremoni i Oslo Rådhus og i moskeen.

Det bekrefter paret til VG.

Paret møttes i juni 2018, da de begge var tilstede på et felles arrangement. Forholdet deres har imidlertid vært holdt helt under radaren for offentligheten.

– Vi har vært opptatt av å holde noe vi ser på som veldig personlig og dyrebart for oss selv, uten påvirkning utenfra. Dette har gjort at vi kan fokusere på forholdet vårt i vårt eget tempo uten å hele tiden måtte definere hva vi er for alle andre, forteller Meskini.

Til VG forteller de at de nå har begynt å spare til den store bryllupsfesten for familie og venner, som vil bli avholdt på et senere tidspunkt.

– I islam er det også anbefalt å gifte seg tidlig slik at man fort finner ut av om begge parter virkelig er seriøse i forholdet. For oss har intensjonen hele veien vært å gifte oss. Det må ikke være slik at man har alt av utdanning, hus, bil, jobb og hele livet sitt på plass før man velger å gå inn i et ekteskap, sier den 22 år gamle skuespilleren.

Meskini, som kommer fra Langhus ga ut boken «#Minhistorieminmening - 313 stemmer om hijab» i fjor, og studerer arabisk og Midtøsten-studier på Universitetet i Oslo. I vår var hun å se i TVNorge-programmet «71 grader nord kjendis». 22-åringen kom nylig hjem til Norge etter å ha bodd fire måneder i Jordan i forbindelse med studiene.

Ektemannen Mourad Jarrari er fra Bjølsen i Oslo, og jobber som låtskriver og musikkprodusent i produsentduoen «2ndHaf». Han har produsert låter som «Dominicana» for Temur og «Look at me now» for Lauren. Dette ble også årets «Paradise Hotel»-låt. Jarrari er også dommer i TVNorges sangprogram «All Together Now».

Publisert: 12.06.19 kl. 11:30 Oppdatert: 12.06.19 kl. 11:40