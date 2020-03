ENGASJERT: David Beckham er blant kjendisene som nå oppfordrer folk til å holde seg hjemme i sin egen stue. Foto: Privat/Instagram

David Beckham: – Jeg holder meg hjemme for ...

Det diskuteres heftig i sosiale medier om det passer seg eller ikke å oppsøke kafeer og sette seg i parken. Nå serverer en rekke kjendiser klar tale.

Nå nettopp

Instagram flommer nå over av kjente ansikter med plakater og hashtagen #Istayhomefor (jeg holder meg hjemme for). Kampanjen maner til omtanke for andre, og kjendisene ramser opp hvem de aller helst ønsker å beskytte ved ikke å utsette seg for coronaviruset.

Blant dem er den tidligere fotballstjernen David Beckham (44), som forklarer for hele verden at han holder seg hjemme av hensyn til kona Victoria Beckham (45) og deres fire barn. På bildet er Beckham-parets sønn Cruz (15) så vidt synlig oppe i høyre hjørnet.

Beckham har nærmere 62 millioner følgere på Instagram. Kona, som har over 28 millioner følgere, har ikke postet eget bilde, men deler ektemannens på sin profil.

Se flere kjendisposter nederst i artikkelen.

Popstjernen og skuespilleren Demi Lovato (27) skriver at hun holder seg hjemme for foreldrenes skyld, for naboene og for sin egen helse.

Mandag gikk den britiske TV-verten Piers Morgan (54) ut på frokost-TV i Storbritannia og stemplet alle han mener er uforsvarlige, som tullinger.

Christine Koht (52) hjemme igjen: Takker Norge for dugnaden

Popkongen Elton John (72) er blant dem som føler seg sitt ansvar bevisst. Han poserer med plakat foran brystet:

«Jeg holder meg hjemme for David Furnish, Zachary og Elijah», skriver han og sikter til ektemannen (57) og deres to sønner.

Skuespiller Amanda Seyfried (34) velger i stedet for å stille med plakat, å snakke direkte til sine 4,6 millioner følgere:

– Finnes det virkelig mennesker som fortsatt nekter å holde seg hjemme for f ...? Hold dere hjemme for f ...! Fordi dette er den eneste måten å stoppe dette på. Jeg holder meg hjemme for min bestemor på snart 99 og alle som svakt immunforsvar. Hvem holder du deg hjemme for?

Hollywood-stjernen Emma Watson (29) skriver på sin plakat at hun holder seg hjemme for bestemor, mamma og sin beste venn.

Filmstjernekollega Natalie Portman (38) skriver i sin bildepost at hun tar hensyn til helsearbeidere, familie, venner med svekket immunforsvar, gravide og venner med nyfødte barn.

En som nettopp har blitt mamma, og som har kastet seg på kampanjen, er modell Ashley Graham (32).

«Jeg holder meg hjemme for sønnen min, familien, naboer og deg», skriver hun.

Publisert: 24.03.20 kl. 11:28

Les også

Fra andre aviser