PÅ SKAUGUM: Kronprins Haakon ble informert om coronakrisen. Foto: Remi Hjellvoll

Kronprinsen i nye videomøter om coronakrisen: - Takk for den ekstra innsatsen dere gjør

Kronprins Haakon har hatt en aktiv dag med «hjemmkontor», og har hatt møter både med Bufdir og Heimvernet.

Kronprins Haakon hadde videomøter for å orientere seg om coronakrisen.

Kronprinsen møtte ledergruppen i Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir) og regiondirektørene i Barne-, ungdoms- og familieetaten (Bufetat) i videomøtet på en videokonferanse.

Dette er et daglig møte hvor Bufdir får inn rapporter fra hele landet på hvordan de tilpasser arbeidet i den vanskelig situasjonen hele samfunnet er i. Direktør Mari Trommald i Bufdir ledet møtet.

– Det arbeidet som gjøres for barn og unge er utrolig viktig for det norske samfunnet. Hver dag, men særlig nå i denne krevende situasjonen, sa kronprinsen etter møtet.

– Takk for den ekstra innsatsen dere gjør nå, for alle de der ute som trenger varmen og omsorgen fra dere.

Det var imidlertid ikke dagens eneste møte for tronarvingen. Også med Heimvernet hadde kronprins Haakon fått satt opp videokonferanse tidligere på dagen. Her fikk han en orientering fra åtte soldater i Heimvernet, som er kalt inn til tjeneste langs grensen i forbindelse med coronautbruddet.

FIKK «MØTE» KRONPRINSEN: Åtte heldige Heimvernssoldater, som er kalt ut i forbindelse med coronakrisen. Foto: Forsvaret

– Jeg synes det virker som dere i Heimevernet har løst oppdragene dere har fått til nå på en god måte. Det er godt å se. Det er jo også HV-soldater andre steder enn på Gardermoen. Så vet jeg jo at for mange av dere så er det et offer involvert. Mange av dere har kanskje familie og jobb hjemme som dere må prioritere ned på grunn av dette oppdraget.

– Jeg ble imponert over å høre om den raske responstiden deres. Jeg vil takke dere for det – både de av dere som er frivillige og til de som er ansatte.

Kronprinsen fikk høre om hva de gjør til vanlig, og hvordan de ble mottatt på Gardermoen da Norge plutselig ble endret. De snakket også om det gode samarbeidet med politiet og generelt om smittevern.

Publisert: 26.03.20 kl. 16:19

