FORTVILT: Da Tea Kristine Broholm (20) fikk beskjed om at det var fitness-tema på «Paradise Hotel», knakk hun sammen. Foto: Skjermdump/TV3

Bryter sammen før kroppskonkurranse på «Paradise Hotel»

Tea Kristine Broholm (20) synes ikke noe om ukas fitness-tema inne på hotellet. - Jeg følte meg ikke bra nok.

Hver uke blir deltagerne på «Paradise Hotel» møtt med et nytt tema ved frokosten. Og også i 2019-utgaven av serien skal Mr. og Mrs. Paradise kåres. I år har imidlertid konkurransen fått en tvist - det er fokus på fitness.

– Følte meg lite verdt

Rundt frokostbordet jubler de andre deltagerne omgitt av proteinshaker og sunn kost. Den ellers så livlige Broholm sitter på enden av bordet med tårer i øynene. Foran kameraet bryter hun sammen og forteller at hun ikke er klar for det som skal skje.

– Jeg visste at jeg ikke er den som har størst muskler eller ser best ut. Det gikk litt på det. Jeg følte meg veldig lite verdt. Jeg følte meg ikke bra nok, forteller hun til VG i etterkant.

– Det var ikke derfor jeg meldte meg på «Paradise», for at folk skal dømme meg for hvordan jeg ser ut.

Kjente på kroppspress

20-åringen fra Hitra skjønner at folk kan stusse på at hun er så ukomfortabel med konkurransen når hun viser seg i bikini på TV. Det var selve dommerdelen hun reagerte så sterkt på, understreker hun.

– Uansett hvordan man ser på det, blir det kroppspress, kriteriene i fitness handler jo om hvordan man ser ut. Ja, man kan spille på humor, men til syvende og sist handler det om utseende.

Broholm forteller at de andres positive reaksjoner gjorde at hun følte seg ekstra utenfor. Hun er imidlertid svært takknemlig overfor partneren sin Henrik Beyer (21), som støttet henne hele uken.

Tror flere seere vil reagere

Hun er ikke kritisk til TV3 for ukens tema, og forteller at hun fikk god støtte fra produksjonen under den ekstra utfordrende uken. Hun tror på en annen side at flere av seerne reagerer slik som henne.

– Jeg tror man trenger noen som synes at det ikke er greit. Jeg følte at det jeg gjorde var rett.

Publisert: 22.04.19 kl. 21:38