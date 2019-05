BLIR FORELDRE: Prins Harry og Meghan. Dette bildet er tatt under et besøk i Joff Youth Centre i britiske Peacehaven i oktober i fjor, bare et par uker før det britiske kongehuset kunngjorde at Markle var gravid med hertugparets første barn. Foto: POOL / X80003

Hertuginne Meghans fødsel er i gang

Hertugparet av Sussex, prins Harry (34) og Meghan Markle (37), blir angivelig foreldre når som helst.

Det var Sky News som meldte nyheten først. Snart fikk de følge av flere medier, som sier de har fått nyheten bekreftet av Buckingham Palace. BBC er blant dem som skriver dette.

Etter det The Sun erfarer, vil hertugparet få barnet i dag i Windsor, hvor de bor.

I går skrev blant andre OK! Magazine at Meghan kunne bli sendt til sykehus i løpet av 48 timer, fordi hun var over termin.

Den angivelig pågående fødselen er også fanget opp av amerikanske medier. Time Magazine skriver at amerikanske Meghan akkurat nå er i ferd med å bli mamma.

Hele Storbritannia har gått som på nåler de siste ukene i påvente av at Meghan — som mange ser på som en naturlig etterfølger av sin svigermor, prinsesse Diana, i popularitet – skulle føde.

Slottet har på forhånd ikke kunngjort hertuginnens termindato, ettersom hertugparet selv ønsket å holde fødselen hemmelig. Det nærmeste Kensington Palace hadde antydet på forhånd, var «våren 2019».

Nettopp fordi det britiske hoffet har kunngjort at familien vil feire begivenheten privat før de innvier omverdenen, spekuleres det heftig på hva som skjer.

I en uttalelse for et par uker siden ble det også gjort klart at hertugen og hertuginnen av Sussex ikke ville posere på sykehustrappen slik prins Harrys bror, prins William og hans kone, hertuginne Kate, har gjort hver gang.

GODT GIFT: Den 19. mai i fjor giftet Meghan Markle seg med prins Harry. Som ektepar har de blitt hertugen og hertuginnen av Sussex. Foto: Matt Dunham / TT NYHETSBYRÅN

«De kongelige høyhetene har tatt en personlig beslutning om å holde planene rundt barnets ankomst private. Hertugen og hertuginnen ser fram til å dele de spennende nyhetene med alle så snart de har hatt mulighet til å feire sin nye familie privat», meldte hoffet nylig, noe som fikk blandet mottagelse.

Rett i etterkant av uttalelsen gjorde hertuginne Meghan comeback på sosiale medier da hun sammen med ektemannen åpnet den felles Instagram-kontoen Sussexroyal. Her skriver de om sine prosjekter, men enn så lenge står det ikke noe der om fødsel.

Det var også her at paret sterkt antydet at de hadde vært på et hemmelig Norgesbesøk for et par år siden. I forbindelse med Earth Day den 21. april - en global bevisstgjøringsdag for miljøspørsmål - publiserte paret blant annet et bilde av spekkhogger og knølhval fra Norge, tatt av prinsen selv.

Helt sikkert er det iallfall at den militære utgaven av prins Harry gjestet Norge i februar i forbindelse med den årlige Exercise Clockwork - og det på selve Valentinsdagen.

Ryktene om at fødselen var nært forestående ble intensivert da Meghan Markles mor, Doria Ragland, ankom London den 22. april for å være til stede når barnet fødes. Det var Entertainment Tonight som hadde kilder på at Ragland var i byen.

PÅ PLASS: Dette bildet av Meghan Markle og moren Doria Ragland er tatt før bryllupet i mai i fjor. Foto: POOL / X80003

Hertuginne Meghan var også fraværende da dronning Elizabeth feiret sin 93-årsdag med messe i St. Georges-kapellet 1.påskedag. Prins Harry var derimot på plass for å feire sin farmor.

Med den siste ankomne i det britiske kongehuset, har dronning Elizabeth - verdens lengstsittende, nålevende regent er inne i sitt 67. år på tronen - nå åtte oldebarn.

