I SORG: James Van Der Beek skriver at familien er i sorg etter nok en spontanabort.

Stjernepar i sorg etter nok en spontanabort

«Dawson’s Creek»-stjernen skriver i en instagrampost at kona måtte fraktes til sykehus i all hast etter en spontanabort forrige helg. Familien har nå opplevd fem spontanaborter på ni år.

Skuespiller James Van Der Beek (43) og produsentkona Kimberly (38) har fem barn sammen: Olivia, Joshua, Emilia, Annabel og Gwendolyn. Paret har tidligere vært åpne om at de har opplevd tre spontanaborter.

Da deres yngste datteren kom til verden for snart to år siden, ønsket paret å dele opplevelsen for å fjerne stigma rundt spontanaborter. De mente det var viktig å være åpen om sorgen.







«Det vil slite deg i stykker som ingenting annet kan. Det er smertefullt og knuser hjertet ditt på en måte du kanskje aldri har opplevd tidligere», skrev James i en instagrampost den gangen.

Siden den gangen har paret opplevd ytterligere to spontanaborter.

Mistet nesten livet

I oktober i fjor delte paret nyheten om at de ventet en guttunge i april. Paret gikk offentlig ut med graviditeten, med et ønsket om å hjelpe andre i samme situasjon.

James var på denne tiden aktuell med «Dancing with the stars», og det var under en episode i november at han plutselig delte den triste nyheten.

Paret hadde aldri opplevd en spontanabort så sent i svangerskapet, og hendelsen kostet nesten Kimberly livet.

«Ødelagt. Knust. I sjokk. Slik føler vi oss akkurat nå etter at sjelen vi trodde skulle ønske velkommen til familien vår i april ... har tatt en snarvei til hva enn som er utenfor dette livet.» skrev James i en instagrampost etter å ha delt nyheten på TV-programmet.

James Van Der Beek og Kimberly med datteren Olivia på et Pampers-arrangement i juni 2011 Foto: Diane Bondareff / AP Images for Pampers

– En traumatisk natt

Kimberly ble gravid igjen i mars i år, men da valgte paret å holde nyheten hemmelig.

Nå, tre måneder senere, deler skuespilleren nok et innlegg med triste nyheter.

Under et bilde av kona og deres ene datter skriver han «Etter å ha gjennomgått et brutalt og veldig offentlig spontanabort i november, var vi overlykkelige av å være gravide igjen».

Videre skriver han at Kimberly i all hast måtte fraktes med sykebil til sykehuset forrige helg. Kona var på dette tidspunktet gravid i uke 17, og hendelsen blir beskrevet som «nok en traumatisk natt med blodoverføringer».

Paret har nå opplevd fem spontanaborter på ni år.

Innlegget har i skrivende stund nærmere 70.000 likes og over 4000 kommentarer. I kommentarfeltet strømmer det av kommentarer fra mennesker som ønsker å vise medfølelse. Mange deler også lignende historier.

I innlegget brukere skuespilleren anledningen til å si at vi må ta bedre vare på hverandre.

«Verden er i sorg akkurat nå. Det er fornektelse, sjokk, sinne – alle de gamle mønstrene vi klamrer oss til når dype traumer blir avdekket. Og det er ingen ord for å lette smertene».

«Og til alle familier som har gått gjennom dette ... dere er ikke alene» avslutter han med.

Publisert: 22.06.20 kl. 09:15

