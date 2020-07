VIL HA MER: I 2018 fikk Björn Ulvaeus 40.000 krober i erstatning for skader påført vann- og strømledninger på eiendommen sin. Det er han ikke fornøyd med og krever nå 896.000 svenske kroner. Foto: Fredrik Sandberg/TT NYHETSBYRÅN

ABBA-Björn saksøker bygg- og anleggs-gigant

Björn Ulvaeus saksøker Peab for nesten 900.000 kroner etter at selskapet under gravearbeider i 2018 skal ha kuttet av vann- og strømledningen til huset hans.

Nå nettopp

Det går frem av rettsdokumenter som Aftonbladet har fått tilgang til.

Den svenske avisen skriver at skaden skal ha skjedd i forbindelse med gravearbeider like ved huset til Björn og Lena Ulvaeus som ligger på en privat øy i Djursholm i utkanten av Stockholm i 2018. Dette er for øvrig et område som regnes et av de aller mest eksklusive boligområdene i Sverige.

I rettsdokumentene er det anført at ekteparet ikke kunne bo i huset sitt under anleggsperioden på grunn av manglende vann og elektrisitet. For å få sine kostnader dekket går Björn Ulvaeus nå rettens vei og krever Peab for 896.000 svenske kroner.

Allerede i 2018 krevde Björn Ulvaeus erstatning fra Peab – og han fikk da bare 40.000 svenske kroner fra Peabs forsikringsselskap. Begrunnelsen var at det var en «diffus feil» med de 20 år gamle ledningene som hadde forårsaket inntrengning av fukt som igjen forårsaket en kortslutning.

Peabs advokat ønsker ikke å kommentere denne saken ytterligere overfor Aftonbladet og advokaten til Björn Ulvaeus har ikke besvart avisens henvendelse.

Ifølge selskapets egen hjemmeside er Peab et av Nordens ledende bygg- og anleggsselskaper med cirka 16.000 ansatte og en omsetning på 55 milliarder svenske kroner.

Björn Ulvaeus har tjent seg rik på suksessen med bandet ABBA og musikaler. Ifølge Veckans Affärer var han i 2019 en av Sveriges milliardærer, og den 163. rikeste i landet. Han skal ha en formue på omlag 1,5 milliarder.

Publisert: 15.07.20 kl. 11:45

