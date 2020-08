I HARDT VÆR: Talkshow-vert Ellen DeGeneres og «The Ellen DeGeneres Show» har fått kritikk for usunt arbeidsmiljø. Foto: Chris Pizzello / Invision

Tre ledere sparket fra «The Ellen DeGeneres Show»

Etter anklager om usunt arbeidsmiljø lovet Ellen DeGeneres å ta grep. Nå er tre ledere i produksjonen av «The Ellen DeGeneres Show» sparket.

Det skriver blant annet The Hollywood Repoter, Variety og Deadline.

Produsentene Ed Glavin, Kevin Leman og Jonathan Norman er alle ferdig i produksjonen til det populære talkshowet, bekrefter en talsmann for distributør Warner Bros. til Varity.

De ansatte skal ha blitt informert på et digitalt allmøte mandag ettermiddag, og DeGeneres selv var med og skal ifølge Variety sagt at heller ikke hun «er perfekt».

Showets DJ, Stephen «tWitch» Boss har blitt forfremmet, mens Mary Connelly, Andy Lessner og Derek Westervelt blir værende i sine lederstillinger.

Det hele startet da Buzzfeed i juli publiserte en artikkel der flere ansatte og tidligere ansatte skal ha uttrykket sin misnøye med arbeidsmiljøet.

Det førte til at Warner Bros. startet en intern gransking.

Én av de tre produsentene som nå er sparket, Ed Glavin, var med på en felles uttalelse sammen med Mart Connelly og Andy Lassner som svar på artikkelen.

– Over nesten to tiår, 3000 episoder og med over 1000 ansatte har vi jobbet for å lage et åpent, trygt og inkluderende arbeidsmiljø. Vi er virkelig knust og lei oss for å høre at i det hele tatt én person i vår produksjonsfamilie har negative opplevelser. Det er ikke hvem vi er, eller hvem vi jobber for å være. Det er ikke det oppdraget Ellen har gitt oss.

I kjølvannet av granskingen gikk både Warner Bros. og Ellen DeGeneres ut og lovet at det ville bli iverksatt tiltak.

– Mitt navn står på plakatene og alt vi gjør, og jeg tar ansvaret for det. Ettersom vi har vokst eksepsjonelt har jeg ikke hatt muligheten til å følge med på alt, og jeg har stolt på at noen gjør jobben de vet jeg ønsket de skulle gjøre. Åpenbart har ikke noen gjort det. Det vil nå bli gjort noe med, og jeg forsikrer dere om at dette ikke vil skje igjen, skrev DeGeneres i et brev til de ansatte.

Publisert: 18.08.20 kl. 03:27 Oppdatert: 18.08.20 kl. 03:38

