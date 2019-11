AUSTRALIA: The Black Eyed Peas er for tiden i Australia i forbindelse med en verdensturné. Foto: Loic Venance / AFP

Will.i.am anklager flyvertinne for rasisme

En diskusjon på flyet førte til at rapperen ble møtt av politiet da flyet landet i Sydney.

The Black Eyed Peas-artisten William Adams (44) – bedre kjent som Will.i.am – har anklaget en Qantas-flyvertinne for å være både «rasist» og «frekk» under en flyging fra Brisbane til Sydney.

– Jeg beklager for å si at meg og gruppen min opplevde deres dårlige kundebehandling på grunn av en altfor aggressiv flyvertinne. Jeg vil ikke tro hun er rasist, men hun rettet tydelig all frustrasjon mot dem som var farget, skriver rapperen på Twitter.

Diskusjonen mellom rapperen og flyvertinnen førte til at 44-åringen ble møtt av politiet da flyet landet i Sydney.

– Er det passende å ringe politiet på en passasjer for at vedkommende ikke hører deg på grunn av støydempende hodetelefoner? spør han.

Navnga flyvertinnen

Rapperen har skrevet om hendelsen gjennom en rekke meldinger på Twitter. Der har 44-åringen også navngitt den aktuelle Qantas-flyvertinnen og delt bilde av en australsk politibetjent.

– Deres rasistiske flyvertinne var uhøflig og tok det til et nytt nivå ved å ringe politiet på meg. Takk gud for at de andre passasjerene vitnet om at det var HENNE som var ute av kontroll. Til slutt slapp politiet meg, skriver han.

Det australske flyselskapet har svart på Will.i.am sine anklager. De avviser at hendelsen hadde noe å gjøre med rase.

– Det var en misforståelse om bord, som ser ut til å ha forverret seg da Will.i.am var iført støydempende hodetelefoner og ikke kunne høre instruksjoner fra mannskapet, sier en talsperson for flyselskapet i en uttalelse, ifølge The Guardian.

– Vi skal følge opp saken med Will.i.am og ønsker ham godt resten av turneen.

The Black Eyed Peas er for tiden i Australia i forbindelse med en verdensturné.

