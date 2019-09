I disse dager kan du se «Trilogien» på Det Norske Teatret. F.v. Julie Moe Sandø, Gjertrud Jynge og Christian Ruud Kallum. Foto: Erik Berg, Det Norske Teatret

Teateranmeldelse: «Trilogien»: – Sprikende Fosseteater

Lyrisk og støyende, lekent og blytungt. Jon Fosse-stykket «Trilogien» er blitt en mangfoldig og sprikende teateropplevelse.

DET NORSKE TEATRET

«Trilogien»

Av Jon Fosse

Regi: Luk Perceval

Scenograf: Annette Kurz

Kostymedesigner: Ilse Van den Busche

Lysdesigner: Mark Van Denesse

Komponist: Rainer Süssmilch

Kroppsspråk: Ted Stoffer

Dramaturg: Matilde Holdhus

Regiassistent: Rebekka Nilsson

Scenografassistent: Miriam Myrthel Pedersen

Med: Gjertrud Jynge, Madalena Sousa Helly-Hansen, Christian Ruud Kallum, Jon Bleiklie Devik, Lasse Kolsrud, Marianne Krogh, Julie Moe Sandø og Unn Vibeke Hol.

Når teppet går opp for første akt på Det Norske Teatret, er det som så ofte hos Jon Fosse senhøst som venter publikum. Tåke og mørke velter mot oss fra scenen, og stemningen er satt for historien om de bare 17 år gamle rømlingene Alida og Asle som går gatelangs i Bjørgvin og leter etter herberge for natten. Hun er høygravid, han er en altfor ung vordende far som tyr til desperate handlinger for å finne trygghet for mor og barn. Handlingen i stykket «Trilogien» er hentet fra Fosses tre romaner «Andvake», «Olavs draumar» og «Kveldsvævd», og burde være velkjent for det lesende publikum. At de bibelske referansene er ganske åpenbare er én sak, dessuten er selve tematikken «ung flukt» også et litterært urmotiv de fleste kan kjenne igjen.

Jon Fosses litterære univers er alltid klart definert, for ikke å si begrenset. Å lese Fosses bøker er en stille opplevelse, der det introverte og repeterende ved forfatterens form trer i forgrunnen.

I belgiske Luk Percevals regi er Gjertrud Jynge den bærende fortellerstemmen. Hun er til stede så å si hele tiden, som den gamle kvinnen Ales, Alidas datter, men også som en en-kvinnes utgave av det klassiske, greske koret. Den som kommenterer og tolker aktørene på scenen, som sammenfatter og peker fremover. Ales har fått en scenisk utgave som minner påfallende om Gollum fra «Ringenes Herre». Hun drar seg stivbeint og krokrygget over scenen, snerrer og truer når hun må. Som om ikke det er nok, viser hun også påfallende interesse for gullarmbåndet Alida har fått fra Asle. «My precious», for å si det med Gollum.

Madalena Sousa Helly-Hansen (Alida) og Christian Ruud Kallum (Asle). Foto: Erik Berg, Det Norske Teatret

Historien om Alida og Asle er et skjebnedrama godt som noe, og særlig i første og siste akt lar regissøren skuespillerne hvile mye i Fosses tekst – med en lakonisk Gjertrud «Gollum» Jynge i bakgrunnen. Men det neddempede hos Fosse settes særlig i midtpartiet i kraftig kontrast til en regi der det skal brøles og skrikes, drikkes og spys – og der skuespillerne sklir og ramler rundt på scenen. Noen ganger blir de også liggende og ryste i krampe, når skjebnen blir for tung å bære. Dette er den delen der det for alvor går galt med Asle (eller Olav som han nå helst vil gi seg ut for å hete.)

Det går an å hevde at dette er et umusikalsk regigrep. På den andre siden er det vel ikke vanlig kost å høre spontan latter fra publikum under en Fosseoppsetning! Uansett er det snakk om et realt temposkifte. Og dermed en brå overgang til tredje og siste del, der Alida og den lille gutten hennes reddes ut av nøden i Bjørgvin av den enkle og velmenende Åsleik. Han som skal bli Ales’ far. Her er det at resignasjonen og den formålsløse protesten for alvor gjør seg gjeldende, og scenografien understreker på vakkert vis den store avstanden mellom menneskene.

Det er basale og effektive grep som bærer de sceniske løsningene. Veltede båthvelv viser seg som anvendelige kulisser for store deler av handlingen, og lyssetningen understreker de dramatiske poengene på en behagelig måte.

Skuespillerprestasjonene er jevnt over gode. Madalena Sousa Helly-Hansen og Christian Ruud Kallum har begge en fin tilstedeværelse i de viktige rollene som Alida og Asle, selv om de kraftige taktskiftene midtveis kan virke forstyrrende for selve karakterutviklingen.

Gjertrud Jynges innsats som Ales er allerede nevnt, den er strålende. Lasse Kolsrud som «Gamlingen» er ekte skummel. Skuespillerne har med andre ord grunn til å være fornøyd med seg selv.

«Trilogien» er selve åpningsforestillingen i Det Norske Teatrets egen Fossefestival denne høsten. Den er altså forbundet med stor prestisje, og teatrets kjernepublikum vil sikkert hilse den varmt velkommen. Men om en nesten fire timer lang forestilling, med vekslende og krevende regigrep, vil nå særlig utover Fosse-menighetens grenser? Se det er et annet spørsmål.

