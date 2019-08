UTE AV DANSEN: Fredric Brunberg, som i fjor var dansepartneren til Martine Lunde, trekker seg fra «Skal vi danse» kort tid før premieren av programmet. Foto: Thomas Reisæter/ Tv2

Bahareh Letnes’ dansepartner trekker seg fra «Skal vi danse»

Proffdanser Fredric Brunberg (32) forteller til TV 2 at han møtte veggen i vår, og at det var for tidlig å komme tilbake.

Det melder TV 2.

I forrige uke ble årets deltagere i «Skal vi danse» lansert. VG avslørte allerede i juni at Bahareh Letnes (29) var en av deltagerne, sammen med kjæresten Per Sandberg.

Letnes skulle danse sammen med proffdanser Fredric Brunberg, som har vært å se i en rekke sesonger, blant annet som partneren til Martine Lunde i fjor og Jorun Stiansen året før der.

To og en halv uke for premieren på årets sesong velger han nå å trekke seg.

DANSERIVALER: Kjæresteparet Bahareh Letnes og Per Sandberg møtes som danserivaler i «Skal vi danse». Foto: Frode Hansen/VG

– Jeg møtte veggen da jeg var med i svenske «Let’s Dance» i vår, og jeg var rett og slett for kjapt tilbake i aksjon, sier Brunberg i en kommentar til TV 2 via programmets presseansvarlige.

Brunberg valgte å avbryte opptredenen i svenske «Skal vi danse» av personlige årsaker, og en ny proffdanser måtte inn for å overta.

Da VG møtte Bahareh Letnes og alle de andre dansekjendisene denne måneden, sa en spent Letnes at hun gledet seg til å danse med Brunberg. Letnes har så langt ikke besvært VGs henvendelser.

TAR OVER: Tom-Arild Hansen tar over som Letnes’ dansepartner. Her med Katarina Flatland i 2015. Foto: Klaudia Lech/VG

TV 2 sier til VG at de synes det er leit at Brunberg trekker seg.

– Men helsa går foran alt, og vi ønsker Fredric alt godt i tiden som kommer, sier PR- og medierådgiver i kanalen, Håvard Solem.

Når det ble som det ble, er de glad for at Tom-Arild Hansen på kort varsel har takket ja til å steppe inn som instruktør for Letnes.

– Han er en kapasitet som har vært med oss i flere sesonger tidligere, og som vi er sikre på vil gjøre en god jobb, sier Solem.

VG har vært i kontakt med Brunberg som ikke ønsker å kommentere utover det han har sagt gjennom pressekontakten til TV 2.

Programmet har premiere 31. august.

