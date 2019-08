SKILLES: Miley Cyrus og Liam Hemsworth feiret nylig tiårsjubileum. Nå har sistnevnte søkt om skilsmisse. Foto: Charles Sykes / Invision / AP

TMZ: Liam Hemsworth har søkt om skilsmisse fra Miley Cyrus

Ifølge kjendisnettstedet var det Hemsworth som initierte skilsmissen mellom de to stjernene i sommer.

Nå nettopp

For knappe to uker siden ble det kjent at skuespiller Liam Hemsworth (29) og popstjerne Miley Cyrus (26) har tatt ut separasjon.

En representant for paret offentliggjorde bruddet, og fortalte at de begge hadde «seg selv og sine karrierer» i fokus.

Nå melder TMZ at Hemsworth offisielt har søkt om skilsmisse fra sangstjernen.

Gift i åtte måneder

Paret annonserte separasjonen sin 10. august, bare åtte måneder etter at paret overrasket med hemmelig bryllup.

I juni feiret de 10 år sammen, etter å ha vært av-og-på en rekke ganger, og avfeide samtidig rykter om brudd.

Dagen før bruddet ble kjent dukket det opp bilder av Cyrus som kysset realitystjernen Kaitlynn Carter, under en ferie i Italia.

Til tross for at det førte til spekulasjoner og utroskapsrykter, skal Cyrus og Hemsworths forhold allerede ha vært slutt en god stund før dette, ifølge TMZ.

Av og på

I forrige uke kom Hemsworth med sin første personlige uttalelse om bruddet, via en post på Instagram:

– Hei alle sammen. Bare en kjapp melding for å si at jeg og Miley nylig er separert, og at jeg ønsker henne god helse og lykke fremover. Dette er en privatsak, og jeg har ikke gitt noen, eller vil gi noen, kommentarer til noen journalister eller aviser.

Cyrus og Hemsworth møtte hverandre under innspillingen av «The Last Song» i 2010. To år senere fridde «The Hunger Games»-skuespilleren til «Hannah Montana»-stjernen, men kun ett år senere kom sjokkbeskjeden om at paret var gått hver til sitt.

I 2016 kunne fansen glede seg over at paret hadde gjenopptatt både romansen og forlovelsen.

Fikk du med deg Cyrus’ konsert i Norge?

Publisert: 21.08.19 kl. 19:00

