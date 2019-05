VG-GJENGEN: Det var stor stemning i Bergen da VG stakk av med en rekke priser under mediedagene. Foto: Cornelius Poppe / NTB scanpix

Prisdryss til VG under mediedagene i Bergen

VG vinner årets sportsdekning med «Fotball-leaks» og mediehuset får også prisen for årets nasjonale nyhetsnettsted og årets spesialmagasin. NRK er årets mediehus.

Prisene ble delt ut under mediedagene i Bergen onsdag kveld hvor hele Medie-Norge er samlet i regi av Mediebedriftenes Landsforening som premierer de beste arbeidene i 2018.

NRK tok den gjeveste prisen

– Årets mediehus har en unik innholdsbredde, og bruker innsiktsanalyse systematisk for alle valg som tas for innholdet, publiseringen og for produktene. Mediehuset har i 2018 snudd en tradisjonell nyhetsorganisasjon til å bli «mobil først», og utviklet egne brukerbud som nå er gjennomgående i alt de gjør, skriver juryen i sin begrunnelse om hvorfor NRK kåres til åres mediehus.

Den mener videre at NRK har et av landets beste utviklingsmiljøer, og deler åpent av sin kunnskap med resten av bransjen.

VG – årets nasjonale nyhetsnettsted

Juryen mener VG er i en digital særstilling i Norge og at avisen lever opp til sin ambisjon om å være folkets førstevalg som nyhetsdestinasjon.

– Gang på gang og hver ENESTE dag er de størst, best og fremst. En komplett blanding av avslørende journalistikk, løpende nyhetsformidling, digitale spesialer i verdensklasse og underholdning med glimt i øyet. Avisa imponerer stadig med mengden graveprosjekter som leveres, skriver juryen som mener det er et stort gap mellom nettstedet og konkurrentene.

Bergens Tidende stakk av med prisen som årets lokale nyhetsnettsted.

– 150-åringen viser seg fra en vital side og setter ny rekord med historisk høye abonnementstall i løpet av året. De leverer avslørende nyheter i norgestoppen, og produserer journalistikk som endrer samfunnet, skriver juryen.



– Gravejournalistikk på høyt nivå

– Den største sportsnyheten noen har avdekket i året som gikk. Et imponerende arbeid. Dette er grave­journalistikk på høyt nivå, skriver juryen om «Fotball-leaks».

Football Leaks er historiens største datalekkasje, bestående av over 70 millioner dokumenter fra internasjonal toppfotball. Dokumentene er overgitt Der Spiegel.

Den tyske avisen har delt dem videre med 14 partnere i nettverket European Investigative Collaboration (EIC), blant dem VG.

– Dekningen står som en påle og er godt krydret med Welhavens gode

kommentarer. Dette er viktig for hele fotballverdenen, og VG evner også å ta den ned helt på lokalt nivå. Kudos!, begrunner juryen videre.

Leif Welhaven er sportskommentator i VG.

Voldtatt

VG fikk også prisen for årets spesialmagasin, historien om voldtatte Tanja Arntsen.

– Ett magasin – en historie. Dette skal man ha ryggrad for å lage. Et modig og ambisiøst prosjekt som evner å trollbinde leseren gjennom hele magasinet. En intens, men likevel dempet dramaturgi gir historien det alvoret og den respekten den fortjener. Et sterkt magasin som forteller historien til en

av fjorårets modigste kvinner, begrunner juryen.

les også Tanja om den nye handlingsplanen mot voldtekt: – Det er ekte mennesker bak tallene

Det var journalist Camilla Fredstad Huuse og fotograf Jørgen Braastad som fortalte den sterke historien.

Dagbladet fikk årets featuresak med «Barnevernets engler»

– Dette er rått, brutalt og stikker i hjertet. Her løfter Dagbladet frem en uhyre viktig sak, skriver juryen som mener artikkelen er rett inn kjernen av pressens samfunnsoppdrag.

VG fikk også prisen for årets nasjonale nyhetsdekning med Tolga-saken. Som for øvrig også ga mediehuset Den store journalistprisen.

– Når mørk urett begås viser VG hvorfor det er så viktig å ha medier som evner å grave og sette søkelys på lyssky prosesser. Dette er midt i kjernen av samfunnsoppdraget – det ville ikke skjedd noe for disse brødrene om ikke VG tok jobben, skriver juryen.

DN vant med Tidal-saken

Dagens Næringsliv stakk av med prisen Årets Digitale historie for «STRØMMEKUPPET. Tidals manipulering av lyttertall.»

– Det er nesten så man ikke tror det man leser. Her avslører DN noe som får internasjonale konsekvenser og som rocker en hel musikkverden. Historien er glitrende fortalt, med nyskapende arbeidsmetoder, skriver juryen.

VG fikk totalt seks priser i tillegg til Den store journalistprisen. Matmagasinet Godt, som utgis av VG, ble kåret til årets magasin.

Årets nyskapning ble Aller Media/Scandinavia Online Sol Voice.

– Mens mange snakker om fremtiden, setter andre seg i førersetet for å definere utviklingen gjennom innovative løsninger. Aktører fra hele verden følger spent med på arbeidet som nå gjøres i Aller/Sol med kunstig intelligens og stemmestyring, skriver juryen.

Publisert: 08.05.19 kl. 21:56 Oppdatert: 08.05.19 kl. 23:02