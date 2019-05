KEiiNO: Norge kom på en femteplass i Eurovision song contest. Foto: Sebastian Scheiner / TT NYHETSBYRÅN

Svensk Eurovision-kommentator: – Det gikk omtrent som i langrenn. Norge slo Sverige

Aftonbladets kommentator slaktet det norske bidraget i Eurvosion song contest. Selv om svenskene ledet etter juryens stemmer, måtte de se seg slått av publikumsfavoritten Norge.

– Norge, uansett. Den moralske vinneren i en syk, syk, syk finale.

Slik innleder Aftonbladets kommentator Markus Larsson sin kommentar hvor han slakter KEiiNO og «Spirit in the sky».

Norge kun fikk 47 poeng fra de 41 juryene I Tel Aviv lørdag kveld, men vant folket og endte med hele 338 poeng.

Det ga Norge flere publikumsstemmer enn noe annet land, og en femteplass i konkurransen.

Svergie var derimot en klar favoritt hos juryene. Etter jurystemmene var talt opp ledet Jon Lundvik med 239 poeng. Men Sverige fikk lite hjelp fra publikum.

Med kun 93 publikumspoeng havnet de på 6. plass, rett bak Norge.

– Helt verdiløst

Under tittelen «Dårlig norsk joiksmell vant over Sverige» skriver Aftonbladets anmelder at Eurovision gikk omtrent som langrenn: Norge slo Sverige.

MISFORNØYD: Aftonbladts kommentator Markus Larsson slakter Norges bidrag. Foto: Mattis Sandblad

Allerede under KEiiNOs opptreden fikk de slakt av den svenske anmelderen, som kalte bidraget «Aqua med joik».

– Norges bidrag er en stavknekk. Men i denne konkurransen liker man jo ulykker, skrev han.

– Norge kan dog dette med Eurovision-kitsch. Det her er helt verdiløst, men avslutter sikkert på topp ti.

Men det var ikke bare Norge den svenske anmelderen var misfornøyd med.

Sendingen var for lang, selvopptatt og verdiløs. Madonna var magisk dårlig og Sverige er blitt en deltaker som juryen elsker, men TV-seere ikke bryr seg noe særlig om.

Anmelderen har likevel et forslag til hvordan Sverige kan bli publikumsfavoritt: Å teste ut joik i Amsterdam til neste år.

Resultatlisten

1. Nederland 492

2. Italia 465

3. Russland 369

4. Sveits 360

5. Norge 338

6. Sverige 332

7. Aserbajdsjan 297

8. Nord-Makedonia 295

9. Australia 285

10. Island 234

11. Tsjekkia 157

12. Danmark 120

13. Slovenia 105

14. Frankrike 105

15. Kypros 101

16. Malta 95

17. Serbia 92

18. Albania 90

19. Estland 86

20. San Marino

21. Hellas 71

22. Spania 60

23. Israel 47

24. Tyskland 32

25. Hviterussland 31

26. Storbritannia 16

