Låt-anmeldelse Jan Thomas «Honansa, det er sommer»: Akkurat da du trodde det var trygt å ta sommerferie

Jan Thomas redder sommeren. Nei da.

Jan Thomas

«Honansa, det er sommer)

Årets sommerhit er Milo Zions «Pannekake».

Eller, den burde i alle fall vært det. Oppskriften på hvordan man lager denne uklart definerte retten (er det egentlig dessert eller hovedrett) er så nådeløst fengende at den burde fått mye mer avspillingssolskinn enn de altfor få strømmingene den har hittil.

Og nå er det for sent.

«Pannekake» kommer til å bli passert av Jan Thomas i løpet av hans første kvarter som artist på Spotify. De over 200 000 faste lytterne av nasjonens mest koselige podkast (fjerdeplass på Podtoppen) vil alene bidra til det.

Selvsagt var det i «Jan Thomas og Einar blir venner» at «Honansa, det er sommer» debuterte. Egentlig et, eh, dikt som Jan Thomas har lekt seg med. Etter initiativ og bistand fra Alexander Rybak-produsent Knut Bjørnar Asphol, har resultatet blitt akkurat passe irriterende. Og akkurat så tåpelig at man ikke skal prøve å ta det seriøst i det hele tatt.

Her er likevel et forsøk: «Honansa etc.» åpner med radioreklamete plystrerefreng og de parodisk overfladiske åpningslinjene «jeg har alt jeg trenger, alt jeg vil ha. Drømmeprins og Porsche og en kropp som er bra».

Ja vel.

Deretter pratesynger Jan Thomas i vei som den durkdrevne radiostemmen han er. Rimene er av typen CC/Vest/Gyldne hest, blid/tid, sommer kommer/jeg kommer det er sommer. Videre kan han informere om at han kan bidra med kunnskap om alt du lurer på. både hvordan legge make-up og hvordan få stå.

Eh, OK.

Stylisten/kjendisen/realitystjernen/Tørnquist-vennen synger overraskende bra. Akkurat så karaoke-entusiastisk at man ikke kan bli fornærmet. Om man da ikke fremdeles bærer et indre nag for at Sterk, Naken og Biltyvenes «Sommerlykke» i sin tid ble forbudt på NRK på grunn av linjen «jeg har ingenting på, jeg har en kjempestor stå». (Til dere som gjør det: Det er på tide å gi seg nå.)

Nå er det vel heller tvilsomt at «Honsana, det er sommer» kan sikte på et langt liv på NRKs radiolister, sammen med badetemperaturer og Lillebjørn Nilsens fergekø ved Lavik. Men kombinasjonen av kjendis og passe fengende, lettbent pop som utvises, virker likevel som noe NRK kunne ha slengt inn i en semifinale i Melodi Grand Prix.

Da måtte muligens det ikke spesielt familievennlige refrenget «Brun, kåt og blid» mildnes. Muligens. Hva solariumkjeden mener om refrenget, får være en annen sak.

«Honsana, det er sommer» er en interessant øvelse i manglende selvhøytidelighet. Det verste og det beste som har skjedd på lang tid, om man skal sitere Jan Thomas-venn Einar Tørnquist før han fikk høre låten i egen podkast.

Han vet nok godt hvor rett han har i akkurat den påstanden.

Publisert: 11.06.20 kl. 12:14

