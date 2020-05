PRINSEPAR: Hertuginne Meghan og prins Harry i Royal Albert Hall i London i mars. Foto: Simon Dawson / Reuters Pool

Meghan og Harry skal ha flyttet inn hos Hollywood-kjendis

Prins Harry (35), hertuginne Meghan (38) og lille Archie (1) har angivelig fått stjernehjelp for å kunne flytte inn i særdeles luksuriøse omgivelser i Los Angeles.

Britiske Daily Mail melder at hertugparet har flyttet inn i en Beverly Hills-villa eid av Hollywood-kjendis Tyler Perry (50).

Villaen skal ha en verdi på over 180 millioner kroner. Her har Harry, Meghan og Archie hatt sin base siden de flyttet fra Canada til Los Angeles i mars.

Boligen, som har åtte bad og 12 soverom, er omgitt av mange titusener kvadratmeter eiendom. Perrys eiendom er sikret med eget vaktsystem i tillegg til at hele det fasjonable boligområdet Beverly Ridge har innført ekstra trygghetsrammer for sine beboere.

VENNER: Tyler Perry regisserte Oprah Winfrey i «Precious» i 2009. Det skal være via Winfrey at Perry og prinseparet har fått kontakt. Foto: Chris Pizzello / AP

Det var angivelig i disse omgivelsene at Archie feiret ettårsdagen sin onsdag.

Hverken prinseparet eller Perry har kommentert avisoppslaget.

Daily Mail dekker Harry og Meghan tett, selv om de har havnet i unåde hos det kongelige paret. Så betent er forholdet at Meghan har gått rettens vei. Tvisten har sin bakgrunn i et brev Meghan i fjor skrev til faren Thomas Markle. 1. mai ble det klart at Meghan tapte det første slaget mot storavisen.

Det var Daily Mail som nylig meldte at det vil koste om lag 48 millioner kroner årlig å sørge for sikkerheten rundt Meghan, Harry og Archie i Los Angeles. Angivelig skal prins Charles være innstilt på å spytte i halvparten av beløpet, som et privat bidrag, for å hjelpe sin yngste sønn og hans familie.

President Donald Trump var raskt ute på nyåret med å kunngjøre at han i hvert fall nekter å ta regningen.

Selv om amerikanske Meghan bodde i Los Angeles og jobbet som skuespiller da hun ble kjent med den britiske prinsen, er hverken hun eller Harry noensinne blitt avbildet offentlig med Tyler Perry.

Angivelig skal de ha kommet i kontakt med «Madea»-stjernen gjennom talkshowdronningen Oprah Winfrey (66) – som er en nær venn av Meghan og Harry.

Perry, som også er en kjent komiker, forfatter, produsent og regissør, skal være god for over 600 milliarder kroner. Hvor lenge han skal ha kongelige leieboere, og hva den angivelige avtalen går ut på, er ikke kjent.

Hertugen og hertuginnen er i ferd med å opprette et uavhengig fond, øremerket veldedighet og ingen egen profitt.

Organisasjonen som har fått navne Archewell, erstatter Sussexroyal, som prinseparet satte punktum for da de 31. mars formelt trakk seg ut av den britiske kongefamiliens offisielle plikter. En ny nettside, som skal representere en rekke gode formål, som støttegrupper og utdanningstiltak, er under utarbeiding.

Hvordan den nye veldedighetsorganisasjonen skal balanseres med parets egne kommersielle planer, er ikke kjent.

Publisert: 08.05.20 kl. 13:57

