2019: Prinsesse Märtha og Durek Verrett, her i København 19. mai i fjor, har rukket å reise til mange land sammen, men nå er det bråstopp. Foto: Lise Åserud / NTB scanpix

Prinsesse Märtha og Durek Verrett hyller hverandre på avstand

Märtha Louise (48) og Durek Verrett (45) har ikke møttes snart to måneder, men skriver ømme kjærlighetserklæringer i full offentlighet.

Nå nettopp

Coronaviruset har satt stopper for møter ansikt til ansikt for kjærester som sitter på hver sin side av landegrenser.

Da Märtha skjønte at det kunne bli lenge til neste planlagte møte, satte hun og barna seg på flyet i mars for et impulsivt møte med sjamankjæresten Durek Verrett i Los Angeles.

Da USA i likhet med flere andre nasjoner markerte morsdag søndag 10. mai, postet Verrett en lang hyllest til «alle sterke kvinner» verden over – på Instagram. Der skildrer han blant annet den kraften han mener kvinner spesielt er utstyrt med gjennom evnen til å føde barn.

Åtte timer senere svarte prinsessen, der hun beskriver på engelsk hvor mektig det er å kjenne hvordan et nytt menneske utvikles inne i ens egen kropp.

«Det er da alt begynner», skriver Märtha.

Prinsessen skriver så direkte til kjæresten:

«Takk for at du anerkjenner morsrollen fra det perspektivet. Det er så sant. Så kraftfullt. Så fullt av kjærlighet og klokskap. Takk for at du er en mann som forstår og gir plass til oss kvinner. For alle mødre. Og mest av alt – takk for at du er deg for meg og jentene mine».

Kort etter svarer Verrett – i en direkte melding til kjæresten i Norge – at han elsker henne som kvinne, som en veiviser, en venn og en gudinne.

«Men først og fremst elsker jeg deg som en mor som oppdrar tre vakre jenter til å bli sterke kvinner. Jeg er beæret over å være mannen din. Å, min inderlig kjære Martha», lyder det i kjærlighetserklæringen.

I fjor var Verrett blant gjestene under nasjonaldagsfeiringen på Slottet. Hvordan prinsessen og døtrene skal feire 17. mai i år, er ikke kjent.

VG får opplyst fra Märthas pressekontakt Carina Scheele Carlsen at det ikke er bestemt ennå på grunn av omstendighetene rundt coronaviruset.

Da Maud Angelica Behn, eldstedatteren til prinsessen og Ari Behn, fylte 17 år for en uke siden skrev Durek under Märthas varme gratulasjonshilsen til datteren på Instagram at han skulle ønske han kunne vært til stede å feire dagen med familien.

Publisert: 11.05.20 kl. 12:59

