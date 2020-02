RAPPER: Bashar Jackson rakk ikke leve et år etter han slo igjennom med sitt første album, «Meet the Woo», i april 2019. Foto: SUZANNE CORDEIRO / AFP

Kjent rapper skutt og drept

Rapperen «Pop Smoke» ble onsdag kveld skutt og drept under det politiet mistenker var et ran.

Den 20 år gamle rapperen Bashar Jackson, kjent som «Pop Smoke», ble skutt og drept onsdag morgen lokal tid under et ran i Hollywood Hills i California, melder NBC News og flere andre amerikanske medier.

Omstendighetene er så langt ukjente, men TMZ siterer politikilder på at to ranere med hetter og masker skal ha brutt seg inn i et hus, før de fyrte av flere skudd, som traff og drepte rapperen.

Videre skal de to maskerte ranerne ha blitt observert løpende fra stedet.

Jackson ble kjørt til Cedars-Sinai Medical Center vest i Hollywood, hvor han ble erklært død, skriver nettsiden videre.

De mistenkte er fortsatt på frifot og er ikke identifisert, og man vet ikke om «Pop Smoke» kjente til ranerne fra før av.

Brooklyn-artisten slo igjennom i april 2019 med albumet «Meet the Woo» og sangen «Welcome to the party», som senere ble remikset av Nicky Minaj.

Tidligere denne måneden slapp han «Meet the Woo V.2», som klatret til en sterk 7. plass på Billboard Top 200-listen tirsdag.

Blant de som har reagert på drapet er nettopp Nicki Minaj, som har lagt ut bilde av Bashar Jackson på Instagram med teksten «Bibelen forteller oss at sjalusi er grusom som graven. Ikke til å tro. Hvil i fred, Pop».

Også den verdenskjente rapperen «50cent» har reagert på drapet, og skriver blant annet at det «ikke finnes sympati for vinnere».

