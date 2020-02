Programlederne Kåre Magnus Bergh, Ingrid Gjessing Linhave og Ronny Brede Aase leder showet under finalen i Melodi Grand Prix i Trondheim. Foto: Tore Meek / NTB Scanpix

Stemmetrøbbel under MGP

Klokken 21.15 melder programleder Ronny Brede Aase fra scenen under MGp-finalen at det er teknisk trøbbel for stemmingen under MGP-finalen.

VG har fått flere meldinger om at det er trøbbel med stemmegivningen på underholdningsprogrammet Melodi Grand Prix.

Programleder Ronny Brede Aase sa under sendingen at de håper å få i gang stemmingen. Systemet skal være overbelastet.

– Nå har vi tekniske stemmeproblemer, sier Aase fra scenekanten.

– Folk har vært veldig ivrige på nett og systemet har vært overbelastet, det har vært helt kaos, sier Aase i samtale med kulturminsiter Abid Raja på scenekanten.

NRK har tidligere uttalt at de ønsker å satse mer på nettbasert stemmeavgivning til de store underholdningsprogrammene, og at alle publikumsstemmer nå blir avgitt på nett.

Ulrikke Brandstorp

Krever telefonavstemning

Flere har kontaktet VG for å utrykke sin frustrasjon med stemmegivningen. Enkelte krever at NRK åpner for å kunne avgi stemme på telefon igjen.

– Vi har en liten pizza- og vinkveld med Melodi Grand Prix her og irriterer oss over at vi ikke får stemme. Vi vil ha tilbake telefonavstemningen på NRK. Det må da være enkelt, sier Torgrim Knustad-Harr til VG.

VG kommer tilbake med mer.

