NRK: Ser ut som 38 millioner emojis gjorde at det knakk sammen

– Vi føler oss ganske trygge på at det er den riktige vinneren som står igjen, sier Vibeke Furst Haugen, assisterende kringkastingssjef til pressen etter stemmeskandalen.

Assisterende kringkastingssjef Vibeke Furst Haugen sier at det ser ut til at det var «38 millioner emojis» som førte til at stemmesystemet knakk sammen da ti artister skulle bli til fire i kveldens MGP-finale.

– Vi ønsker å ha en interaktivitet og et bra tilbud til publikum, sier Haugen om det nye stemmesystemet.

– Vi føler oss ganske trygge på at det er den riktige vinneren som står igjen, sier Haugen videre når hun treffer pressen.

– Hva har skjedd?

– Når man jobber med et så stort monster av en produksjon er det mye teknikk oppe og går. Dessverre var ikke teknikken med oss hele veien i dag. Det er bare å beklage, sier en annen representant fra NRK til pressen før Haugen uttaler seg.

– Vi måtte bruke en backup-jury, en folkejury, som vi hadde til denne type situasjoner. Vi brukte den fra 10 ned til fire artister. Fra fire til en var det det norske folk som stemte. Vi fikk inn 700.000 stemmer bare på denne siste runden.

30 personer avgjorde

NRK opplyser at folkejuryen er satt sammen av 30 personer.

– Hvor mange og hvem satt i denne juryen?

–Det er 30 mennesker. Satt sammen på en sånn måte at de skal være representative, så de er fra hele landet i forskjellig alder. Det er 30 mennesker som har vært med hele veien fra den første delfinalen og fram til finalen.

– Hva tenker du om at 30 mennesker avgjør når en million ser på?

– Dette er jo en backup-jury. Dette er jo for situasjoner der det går ordentlig gærent. Det er bare å beklage at vi var der i dag.

NRK opplyser at de gikk over til nettsavstemming fordi det er et «gratistilbud».

– Det finnes verre ting i verden enn dette her. Det vi ser er at vi sitter igjen med en vinner som har vært storfavoritt hele veien, så at vi har en verdig vinner, det er jeg helt sikker på.

Ber om tallene

– Vil dere legge fram stemmetallene? For å vise at dette var et riktig resultat, både fra juryen og stemmetallene som kom inn?

– Nå har vi akkurat gått av en storproduksjon. Men vi er opptatte av å være så transparente og ordentlige som mulig i forhold til det. Vi trenger å gå inn i teknikken og se hva som faktisk gikk galt. Det er for tidlig å si noe om det. Vi vil selvfølgelig også titte på de forskjellige tingene vi kan dele.

Kaos

Stemmetrøbbel gjorde at en jury alene måtte avgjøre hvilke fire som gikk videre til «superfinalen» i MGP. Rett før den endelige avgjørelsen så det fortsatt ut til at NRKs stemmesystem var svært ustabilt.

Programleder Ronny Brede Aase meldte fra om de tekniske problemene klokken 21.15.

Klokken 21.39 meldte Ronny at stemmingen igjen skal fungere, og at: – herfra og ut er det folket som skal bestemme vinneren!

Problemene vedvarte

Rett før den endelige avgjørelsen slet NRK med at nettsiden sin, som bare tidvis fungerte. Feilmeldingene «Kloink» og «Boink» dukket opp med ulikt mellomrom når man forsøkte å laste siden.

Programleder Ronny Brede Aase sa tidligere under sendingen at de håper å få i gang stemmingen igjen etter stemmetrøbbel. Systemet var overbelastet, forklarte han fra scenekanten.

Krever telefonavstemning

VG ble under og etter sendingen nedringt av sinte seere som krevde telefonavstemningen tilbake. Ord som «skandale», «uhørt» og «sjanseløst» har gått igjen.

– Vi har en liten pizza- og vinkveld med Melodi Grand Prix her og irriterer oss over at vi ikke får stemme. Vi vil ha tilbake telefonavstemningen på NRK. Det må da være enkelt, sa en frustrert Torgrim Knustad-Harr til VG.

FRUSTRERT: Manager David Eriksen er ikke fornøyd. Han trodde Rein Alexsander ville nådd lenger hadde det ikke vært for stemmekaoset. Foto: Sandblad, Mattis

Managere raser mot stemmetrøbbel

David Eriksen er manager til Tone Damli, som røk ut idet superfinalistene skulle kåres av en forhåndsvalgt folkejury, og han er ekstremt skuffet over måten showet ble avviklet på.

– Vi har heltidsansatte som har jobbet med dette i flere uker, og brukt penger, tid og energi, så er alt bortkastet. Det er en ekstremt respektløs måte å avvikle et så stort show på, sier David Eriksen til VG.

Han var helt sikker på at Rein Alexander skulle gå helt til topps, men også han røk ut sammen med Damli.

– Jeg mener de skulle ha nullstilt stemmene fra den forhåndsvalgte folkejuryen idet systemet var oppe igjen. Ja, det hadde vært pinlig, men i det minste «fair».

FORTSATT TRØBBEL: Klokken 22.00 var det ikke mulig å stemme. Foto: Skjermdump

Finn Håkon Rødland er manager for Didrik og Emil, som også gikk ut før superfinalistene ble kåret, og han støtter Eriksens uttalelser.

– Vi opplevde at systemet var på plass ganske raskt etter at finalistene var utropt. Det er en felles konsensus blant oss som sitter igjen at man burde fått stemme igjen, så hadde skandalen fått stått i 15 minutter og ikke til evig tid. I likhet med Jahn Teigens «Optimist» fra 1989, sier Rødland.

Teigen var den soleklare favoritten med sangen «Optimist» i 1989, men tok seg ikke til superfinalen – til publikums store frustrasjon.

IRONISK: Didrik Solli Tangen la ut dette kort tid etter at finalen var avgjort lørdag. Foto: Skjermdump

NRK «satset på nett»

NRK har tidligere uttalt at de ønsker å satse mer på nettbasert stemmeavgivning til de store underholdningsprogrammene, og at alle publikumsstemmer nå blir avgitt på nett.

– Som dere kanskje har merket har vi ikke klart å ta imot stemmene via nett. Derfor vil en forhåndsvalgt folkejury stemme frem gullfinalistene, skriver Melodi Grand Prix på Twitter.

I salen i Trondheim Spektrum buet publikum høylytt da omfanget av stemmetrøbbelet ble klart.

– Ja, det er lov å bue. Vi er skuffet vi også, sa programleder Ingrid Gjessing Linhave.

Fullstendig skandale

Komiker og MGP-blogger Anders M. Tangen reagerer sterkt på stemmeskandalen på Facebook:

«Fullstendig skandale i NRK! Hvordan kan vi ha tillit til dette resultatet?» skriver han, og fortsetter: « Helt krise. En farse hele greia dessverre».

VG har vært i kontakt med NRK, som foreløpig ikke har hatt anledning til å kommentere stemmeproblemene utover det som har blitt sagt fra scenen.























Ulrikke Brandstorp

– Det er lov å bue

– Vi jobber på spreng med å ordne opp i det. Men vi har sikret oss med en B-løsning, sa Ingrid Gjessing Linhave fra scenen.

Hun sa NRK har sikret seg med en forhåndsvalgt og folkevalgt juryer. Det er foreløpig uklart hvem denne forhåndsvalgte folkejuryen består av.

VG kommer tilbake med mer.

