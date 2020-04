DANSER HJEMME: Carola Häggkvist har ikke noe ønske om å delta i «Skal vi danse». Danse kan hun gjøre hjemme, mener hun. Foto: Nils Bjåland

Carola Häggkvist frykter romanserykter – sier nei til «Skal vi danse»

Den svenske artisten har bestemt seg for aldri å innta danseparketten av flere grunner.

Den svenske superstjernen Carola Häggkvist (53) har feiret påsken ved å slippe sin nye singel «Vem av oss förstod», en sang med et tydelig påskebudskap.

At verden er blitt rammet av coronapandemien, satte ingen stopper for lanseringen, men den 53 år gamle artisten legger likevel ikke skjul på at hun kjenner på de dystre effektene av viruset som slår mot artistbransjen.

– I vår bransje handler mye om å se fremover, men vi får ha litt is i magen og hjelpe hverandre. Vi kommer ikke til å komme tilbake der vi var, men vi kommer til å kunne starte på en ny tid som kan inneholde mer verdi, sier Häggkvist til den svenske avisen Expressen.

Som en følge av coronaviruset har stort sett alt av store arrangementer og konserter med store folkeansamlinger blitt avlyst. Det samme kan sies om TV-bransjen.

Men da TV4-programmet «Let’s dance», kalt «Skal vi danse» i Norge, ringte henne for å spørre om hun kunne stille opp og synge duett med Måns Zelmerlöw i en spesialepisode var hun aldri i tvil om at hun ville takke ja.

Etterpå ble artisten overøst med lovord fra fansen, og mange ga uttrykk for at de gjerne én dag ville likt å se henne på parketten i svenskenes versjon av «Skal vi danse».

Men det kommer ikke på tale for Carola Häggkvist, av flere årsaker.

– Mitt enkleste svar er at jeg har et altfor skadet kne til å bli så bra som jeg ville likt å bli i et sånt program. Jeg kunne nok «jazzet» rundt litt, men jeg hadde aldri klart å gå hele veien med et avslitt leddbånd, som jeg faktisk har. En annen forklaring er at jeg har dårlig erfaring med utstemmingsprogrammer som dette. Da vil jeg heller danse rundt på kjøkkenet, forteller hun til Expressen.

TOK SLUTT: Norske Runar Søgaard og Carola Häggkvist var gift fra 1990 til 2000. Dette bildet ble tatt i 1997. Foto: JONAS LEMBERG

Men det finnes enda flere forklaringer på hvorfor den folkekjære artisten ikke ønsker å delta. Mange fans ønsker nemlig at hun skal finne kjærligheten på nytt, og iblant kan ønsketenkingen gå altfor langt, mener hun.

– Jeg ser allerede nå hvordan folk skulle begynt å spekulere i at man har fått en relasjon med sin dansepartner, eller om alle skadene. Nei, jeg har annet å gjøre. Jeg elsker å se på programmet, men tenker at man heller burde danse mer i hjemmet, fastslår hun.

