TITTELROLLEN: Ellen Pompeo har siden 2005 spilt rollen som Meredith Grey.

Ellen Pompeo om «Grey’s Anatomy»: – Tok et valg om å tjene penger

Den amerikanske skuespilleren (50), som har vært åpen om kampen for likelønn, sier at hun har prioritert sitt personlige liv over å jage kreative roller.

Fansen av det langvarige legedramaet «Grey’s Anatomy» har gjennom årene måtte ta farvel med både kjente og kjære karakterer. Men det er umulig å forestille seg TV-serien uten tittelrollen Meredith Grey, som Ellen Pompeo (50) har spilt i 15 år.

Før innspillingen av den 17. sesongen av serien, som tar for seg coronapandemien, åpner skuespilleren seg nå om tittelrollen.

I en podkast forklarer hun at hun har holdt seg til rollen av personlige grunner, inkludert økonomisk stabilitet.

Tok et valg om å tjene penger

– Jeg tok et valg om å bli i serien. Mitt personlige liv har vært viktigere enn karrieren, sier Pompeo.

Hun legger til at hun ikke hadde en særlig lykkelig barndom selv.

– Så det å ha et lykkelig hjem var virkelig noe jeg trengte for å fylle et hull hjertet mitt, sier skuespilleren som har tre barn med ektemannen Chris Ivery.

– Jeg tok også et valg om å tjene penger, fremfor å jage kreative roller. Jeg liker ikke å måtte jage etter noe. Og min erfaring med skuespill, er at det er mye jaging. Du må jage roller, be om roller, overbevise mennesker, fortsetter hun i podkasten.

Ellen Pompeo, som også jobber bak kamera som produsent, er med sine nærmere 200 millioner kroner i årlig «Grey’s»-inntekt blant verdens best betalte TV-stjerner. Hun har tidligere forklart at hun vil inspirere andre kvinnelige skuespillere til å vite hva de er verdt.

Hun har flere ganger måtte tåle fansens vrede mot seg fordi de mener hennes lønnsforhøyelse har ført til at flere av kollegene har blitt skrevet ut av sykehusserien.

I 2018 åpnet hun opp i Hollywood Reporter om hvordan Patrick Dempsey, som spilte hennes TV-ektemann, skal ha nektet å forhandle med henne for likelønn.

Mindre kyssing – mer munnbind

Et annet tema som kommer opp i podkasten er alder. Pompeo, som i år fyller 51, sier at dette er blant de avgjørende grunnene til at hun ikke sier seg ferdig med Meredith Grey.

– Jeg startet ikke «Grey’s» før jeg var 33 år, også fikk jeg barn som 40-åring. Hadde jeg startet i serien da jeg var yngre, for eksempel 25, hadde jeg nok mest sannsynlig gitt meg etter at min seks år lange opprinnelige kontrakt.

Legedramaet har rullet på TV-skjermene siden 2005. Produsent Krista Vernoff røper flere detaljer om hva fansen kan forvente seg av «Grey’s Anatomy» neste sesong, skriver E! News.

På Twitter svarte Ellen Pompeo onsdag en fan som spurte når innspillingen fortsetter, og røpte at planen er å starte innen de neste ukene.

For produksjonen bak «Grey’s» vil det nok være litt enklere enn mange andre å starte opp igjen etter coronakrisen, nettopp fordi å ikle medisinsk utstyr og munnbind vil være en naturlig del av serien.

Men coronaviruset vil uten tvil påvirke måten TV-serien forteller historier på. Det er ikke sjelden at det oppstår romantikk i sykehusgangene på det fiktive sykehuset Grey Sloan Memorial Hospital.

– Det vil bli mindre kyssing på TV neste sesong, sier produsent Vernoff og legger til at «Grey’s» vil mestre det å være både sosialt distansert og sexy på samme tid.

Publisert: 06.08.20 kl. 12:31

