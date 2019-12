PÅ BEDRINGENS VEI: Gunhild Stordalen, her på EAT-konferanse på nyåret. Foto: MATTIS SANDBLAD, VG

Gunhild Stordalen: – Et lite mirakel

Gunhild Stordalen (40) skriver at sykdommen som for fem år siden var en dødelig diagnose, nå er mulig å kurere.

«Takket være medisinsk innovasjon kombinert med et sunt kosthold, søvn og meditasjon, kan jeg endelig kvitte meg med de ekle transplantasjonsmedikamentene», skriver Gunhild under et bilde av seg selv på apoteket.

«Det er den beste julen jeg kunne få», skriver hun i den engelske oppdateringen, der hun beskriver utviklingen som «et lite mirakel».

De siste årene har 40-åringen kjempet mot den livstruende sykdommen systemisk sklerose.

Fakta om systemisk sklerose * Sjelden bindevevssykdom som angriper mange organer og fører til bindevevsdannelse, såkalt sklerose. * Over tid fører sykdommen til svinn og reduksjon av hudens størrelse, underhudsvev, muskler og indre organer som fordøyelseskanalen, lungene, hjertet, nyrene og sentralnervesystemet. * Symptomer kan være hudforandringer, hudkløe, svelgevansker, kortpustethet, irritasjonshoste, brystsmerter, slapphet, høyt blodtrykk, leddsmerter og muskelsmerter. * Det er flest kvinner i aldersgruppen 30-40 år som får sykdommen. * Systemisk sklerose regnes som en autoimmun sykdom med ukjent årsak. Autoimmune sykdommer har det til felles at kroppens immunsystem feilaktig angriper friske celler, ødelegger disse og det vevet de tilhører. * Behandlingen avhenger av symptomene og deres kompleksitet. * Systemisk sklerose kan føre til redusert levetid. Det er særlig nyre- og lungeforandringene som fører til problemer. Systemisk sklerose disponerer også for ulike kreftsykdommer. (Kilde: Norsk Helseinformatikk/NTB)

På det nypostede bildet ser vi Gunhild returnere ubrukt medisin hun tidligere var avhengig av som følge av benmargstransplantasjonene for noen år siden. Da hun fikk diagnosen i 2014, fantes det ingen kur, men hun og hennes nå fraseparerte ektemann Petter Stordalen (56) fant en eksperimentell behandling i Nederland.

Gunhild er nå glad for å kunne gi håp til pasienter verden over.

I posten presiserer hun hvor viktig det er at alle sørger for trygg returnering av medisiner som ikke blir brukt.

«Ubrukte medisiner forurenser miljøet og ender til slutt opp i maten vår», skriver hun og opplyser om at apotekene tar imot slike varer.

Tidligere i sommer meldte EAT-grunderen at hun var på bedringens vei, og at det nesten ikke var spor av sykdommen. Hun kunne imidlertid ikke si at hun var helt frisk.

Nå ramser hun opp følgende hashtagger etter posten: #miraklerskjer, #aldrigiopp og #bevarhåpet.

VG har ikke lyktes i å få en kommentar fra Gunhild etter tirsdagens gladmelding.

Publisert: 03.12.19 kl. 14:00

