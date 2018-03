VERST I KLASSEN: Tom Cruise har allerede tre Golden Globe-utmerkelser, men lørdag fikk han tilført en heller tvilsom pris til peishylla. Foto: Evan Agostini / TT / NTB Scanpix

Tom Cruise vant versting-kåring

Publisert: 04.03.18 10:18

Oscars mindre glamorøse lillebror Golden Raspeberry Awards, «Razzies», gikk av stabelen lørdag kveld

For mens Oscar berømmer de beste prestasjonene innen filmindustrien i det foregående året, presenterer Razzies de største nedturer på kinolerretet.

Tom Cruise vant blant annet prisen for årets verste skuespiller for sin tolkning av rollen som Nick Morton i filmem «Mumien» - som for øvrig ble slaktet av VGs anmelder .

Det er ikke første gangen Cruise tar hjem en «Razzie-pris» – for 12 år siden gjorde han storeslem.

Tidligere Oscar-vinner, og «Braveheart»-skuespiller Mel Gibson gikk heller ikke tomhendt fra prisdrysset lørdag. Han håvet inn prisen for fjorårets dårligste bi-rolle i komedien «Daddy’s Home 2», som har andre store stjerner på plakaten som Will Ferrell og Mark Wahlberg.

VG har ikke anmeldt humorfilmen, men den har høstet blandet kritikk fra et internasjonalt pressekorps. Verst i klassen var de dog ikke.

For det var «The emoji movie» , som VGs anmelder i sin tid kalte «et dårlig reklamestunt», som ble den største taperen; for henholdsvis verste film, filmmanus og regissør.

Du kan lese om alle vinnerne her!

Den tradisjonsrike Oscar-utdelingen sendes natt til mandag norsk tid og du kan lese om alle nattens vinnere på VG.

Se Tom Cruise henge fra Preikestolen i sin nye film Mission Impossible 6 i videovinduet!