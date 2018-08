Ingrid Espelid Hovig bisettes i dag

RAMPELYS 2018-08-20T10:37:16Z

Ingrid Espelid Hovig - hele Norges matmor bisettes i dag fra Frogner kirke i Oslo. Den kjente NRK-profilen døde 3. august. Hun ble 94 år gammel.

Publisert: 20.08.18 12:37 Oppdatert: 20.08.18 13:51

I dødsannonsen har familien sitert Olav H. Hauges dikt «Det er den draumen».

Espelid Hovig lærte Norge å lage mat som programleder for «Fjernsynskjøkkenet» fra 1964 til 1996, og ledet over 300 sendinger av det populære programmet. Før hun begynte i «Fjernsynskjøkkenet» hadde hun laget TV-programmer i flere år.

Hun har også gitt ut en rekke bøker om matlaging, blant annet sammen med Eyvind Hellstrøm.

Bisatt i Oslo

Hellstrøm var selvsagt til stede i bisettelsen. Sammen med mange andre kokker hyllet han den avdøde matmoren ved å stille i kokkedrakt.

– Hun var nasjonens matmor. Hun lærte opp, kanskje ikke hele, men ihvertfall halve folket til å bli interessert i mat og lage mat. Det jeg er redd for nå er at alt går i glemmeboka, og så kan vi ikke forvente at Ingrid skal være her og vise oss hvordan vi skal lage ribbe.

– Jeg vil minnes Ingrid på en fantastisk måte. Hun var inkarnasjonen av godhet og trygghet! Jeg er ikke trist i dag, jeg blir bare minnet på at ingen av oss er udødelige, fortalte Hellstrøm og humrer når han tenker på hvor mange morsomme fester han har fått være på med Ingrid.

Kulturminister Trine Schei Grande var i bisettelsen, Ingrid Espelid Hovig var også medlem av Venstre, som Schei Grande leder.

– Hun var et partimedlem som var veldig lojal, som backet veldig mye. Hun var virkelig støttende, en av den gamle garde som var utrolig fin å ha med på laget. Broren hennes satt på Stortinget for Venstre på 70-tallet.

– Hun hadde et stort hjerte for de sosiale sakene, for barnefamiliene, for asylsøkeres rettigheter, og for kvinners rettigheter.

VG traff også Arne Hjeltnes på vei inn til bisettelsen. Han skrev boken «90 retter til Ingrid Espelid Hovig» i forbindelse med hennes 90 års dag.

– Jeg vil huske henne som den store nasjonale formidler av norsk matkultur, ei dame som var fantastisk å være sammen med, med en karisma som gjorde at du følte du ble sett og tatt vare på.

– Hun var utrolig sjarmerende, og en viktig person for å utvikle matkulturen her i Norge, fortalte Hjeltnes som ble «kjent» med Espelid Hovig først gjennom TV-skjermen.

Kokk Lise Finckenhagen beskriver Ingrid Espelid Hovig som en «helt nydelig dame».

– Hun var fantastisk dyktig i måten hun formidlet matkunnskap på, et kjempeforbilde! Og så var hun veldig forut for sin tid, det er noe jeg har tenkt mye på i det siste. Hun var tidlig ute med å introdusere nordmenn for nye råvarer og nye smaker. En kjempeinspirasjon rett og slett.

-Hva har du lært av henne?

– Jeg var ikke så gammel da hun regjerte. Det var mest at jeg ble inspirert og sulten. Men hvit saus! Det husker jeg ennå!

Lars Barmen var en av mange kokker Espelid Hovig «adopterte». Han samarbeidet med henne i mange år.

– Hun var verdens hyggeligste dame! Alltid blid, alltid smilende. Mild, men bestemt, som Kofi Annan, fortalte Barmen.

NRK-sjef Thor Gjermund Eriksen var også til stede under bisettelsen.

– Hun var en utrolig formidler! Personlig forbandt jeg henne veldig med jul da jeg var liten.

Arve Tellefsen spilte fiolin, med Herborg Kråkevik som solist i bisettelsen.



1 av 2 BISETTES I DAG: Programmet til bisettelsen for Ingrid Espelid Hovig. Frode Hansen

Stesønnen Bård Hovig holdt tale inne i Frogner kirke.

– Ingrid ga mye av seg selv. Hun var en god fe for oss i familien. Hennes omsorg var grenseløs, sa han i sin minnetale.

Også NRK-sjef Thor Gjermund Eriksen holdt tale i bisettelsen. Han beskrev Ingrid Espelid Hovig som «en av de aller største i NRKs historie».

– Ingrid var makalaus! Takk for maten!

Espelid Hovig har mottatt en rekke utmerkelser, blant annet ble hun utnevnt til ridder av 1. klasse av St. Olavs Orden i 1994.

I 2013 fikk kom biografien om den folkekjære NRK-profilen, «Ingrid», skrevet av Ingar Sletten Kolloen.

I et intervju med VG den dagen Ingrid Espelid Hovig døde fortalte han at han er veldig takknemlig for at han rakk å skrive boken om henne:

– Hun var veldig raus mot andre, snill og et av de få menneskene i verden det er umulig å finne noe negativt om. Hun var tvers gjennom et godt menneske, sa Kolloen.

Ektemannen Jan Hovig døde bare ni dager etter at de giftet seg, noe hun forteller om i biografien Ingar Sletten Kolloen ga ut i 2013.

De to traff hverandre da hun var 49 år gammel og de fikk bare fire år sammen. Han var en av Norges mest anerkjente arkitekter og ble i Kolloens biografi karakterisert som hennes livs kjærlighet.