LIKE FØR: Kevin Spacey var prisutdeler på BAFTA Los Angeles Britannia Awards i Beverly Hills i oktober i fjor, like før suksessboblen sprakk.

Tidenes kino-kollaps for Kevin Spacey

Hollywood-stjernens nyeste film rundet så vidt 1000 inntjente kroner på åpningsdagen i USA.

«Billionaire Boys Club» var faktisk ferdig innspilt for snart tre år siden, men først i helgen fikk den premiere. Responsen var laber. Vi snakker om en svimlende nedtur for den Oscar-belønnede skuespilleren (59), som i fjor høst fikk karrieren rasert som følge av beskyldninger om flere seksuelle overgrep .

Filmen ble lansert på Video On Demand i forrige måned, og denne helgen var det kun åtte kinosaler i USA som satte den opp på lerretet. Billettsalget på åpningsdagen fredag lød ifølge Hollywood Reporter på rekordlave 126 dollar, altså bare litt over 1000 kroner. Dagen derpå spilte den inn litt mer, om lag 1500 kroner.

Ingen kinoer i de største byene, som Los Angeles og New York, valgte å vise den. Blant byene som ga den en sjanse, var Phoenix, Detroit, New Orleans og Hartford. Ifølge Fox News’ beregninger lokket hver kinosal kun i snitt om lag seks skuelystne.

I «Billionaire Boys Club», som handler om noen klassiske «japper» på 80-tallet i Los Angeles, spiller Ansel Elgort (24) hovedrollen, men Kevin Spacey spiller også en sentral rolle. Det samme gjør Taron Egerton (28).

Smellen er bare den siste i rekken for den tidligere så velrenommerte Spacey. I kjølvannet av sex-skandalen valgte produsentene av filmen «All the Money in the World» å viske ut hele Spacey og i stedet erstatte ham med Christopher Plummer (88) . Han ble også skrevet ut av Netflix»-serien «House of Cards».

Spacey har ikke vært å se på skjermen siden mai i fjor, da sesong fem av «House of Cards» ble lansert.

Det var i slutten av oktober i fjor at skuespilleren Anthony Rapp var den første som beskyldte Spacey for trakassering . Rapp hevdet at Spacey hadde gjort seksuelle tilnærmelser overfor ham i 1986, da Rapp var 14 år gammel.

«Billionaire Boys Club» har foreløpig ikke fått noen dato for norsk kinopremiere.

