MOTESØSTRE: Kendall og Kylie Jenner, her sammen under Golden Globe i fjor. Foto: Rich Fury / TT / NTB Scanpix

Dropper søksmål mot Kendall og Kylie Jenner etter T-skjortebråk

Publisert: 05.04.18 20:13

Kjendissøstrene brukte et bilde av den avdøde rapperen Tupac Shakur til en omstridt T-skjorte kolleksjon.

Fotografen Michael Miller varslet søksmålet i fjor sommer fordi han mente at de to hadde brukt et bilde han tok av Tupac Shakur uten tillatelse. T-skjortene var i salg, men ble trukket da saken kom frem.

Bakgrunn : Kendall og Kylie Jenner trekker kolleksjon etter massiv kritikk

Nå ønsker begge parter at saken trekkes, skriver People.com. På T-skjorten er et bilde av søstrene lagt opp bildet av musikere, levende, og også døde, blant dem Tupac.

Andre avdøde musikere som var avbildet var Notorious B.I.G og Jim Morrison fra The Doors, og flere enn fotografen reagerte. Moren til avdøde Notorious B.I.G reagerte også kraftig og kalte de to designerne respektløse og frastøtende.

Også Ozzy Osbourne var avbildet «bak» en av jentene på en av T-skjortene. Sharon Osbourne gikk krast ut på Instagram og skrev: « Jenter, dere har ikke fortjent å sette ansiktene deres ved siden av musikk-ikoner. Hold dere til det dere kan noe om: lipgloss .».

Søstrene måtte gå ut og beklage hele opplegget på Twitter.